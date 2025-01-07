Карлос Сайнс-старший снялся с Дакар-2025 после второго этапа

Четырехкратный победитель ралли «Дакар» Карлос Сайнс-старший сошел с дистанции после второго этапа гонки в 2025 году.

Машина 62-летнего испанца перевернулась и получила серьезные повреждение, а также из-за проблем с навигацией и прокол экипаж потерял время. Они завершил этап с отставанием в полтора часа от лидера.

После второго этапа пилот и его штурман Лукас Круз приняли решение сойти с дистанции, так как обнаружили повреждения каркаса безопасности, которые, по правилам ФИА, нельзя чинить по ходу ралли.