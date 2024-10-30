Карякин не примет участия в «Дакаре» 2025 года из-за требования осудить СВО

Российский гонщик Сергей Карякин пропустит ралли «Дакар» из-за требований Международной автомобильной федерации (ФИА) подписать декларацию, осуждающую СВО.

«ФИА требует подписать декларацию, осуждающую СВО. Безусловно, ни я, ни «Камаз-мастер» не едут на «Дакар». Такие кабальные условия невозможно принять. И мы не можем говорить про спортивное равенство», — приводит ТАСС слова Карякина.

Ралли «Дакар» 2025 года стартует 3 января в Бише и завершится 17-го числа того же месяца.

33-летний Карякин является победителем ралли «Дакар»-2017 в зачете квадроциклов, а также серебряным призером «Дакара» 2020 года в классе Т3.