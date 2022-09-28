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28 сентября, 11:32

Команда «КАМАЗ-Мастер» не выступит на ралли «Дакар» из-за отказа осуждать спецоперацию

«КАМАЗ-Мастер» отказался от участия в «Дакаре»
Иван Торопцев
Корреспондент
Экипаж «КАМАЗа» на ралли «Дакар».
Фото Global Look Press

Российская команда «КАМАЗ-Мастер» отказалась подписывать документ Международной автомобильной федерации (FIA) для участия в ралли «Дакар». В команде назвали содержание анкеты политическим, а саму бумагу — нарушающей принципы равноправия.

«Участие российских спортсменов в ралли «Дакар» обусловлено необходимостью подписания анкеты FIA, осуждающей российскую спецоперацию на Украине. По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов», — приводит ТАСС текст заявления российской команды.

В «КАМАЗ-Мастер» назвали невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях: «Наш выбор очевиден — мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации».

Предстоящий «Дакар» пройдет с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в Саудовской Аравии.

«КАМАЗ-Мастер» — 19-кратный победитель ралли-марафона. В 2022 году первым в зачете грузовиков стал экипаж Дмитрия Сотникова.

Руководитель «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин назвал недопустимым отстранение команды от участия в марафоне.

Источник: https://tass.ru/sport/15892311
КАМАЗ-мастер
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