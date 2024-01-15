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Сегодня, 18:22

Мотогонщик Фалькон умер в возрасте 45 лет после аварии на этапе «Дакар»

Руслан Минаев
Карлес Фалькон.
Фото Global Look Press
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Мотогонщик команды TwinTrail Racing Карлес Фалькон скончался в результате травм после аварии на втором этапе ралли-рейда «Дакар», сообщила пресс-служба команды. Спортсмену было 45 лет.

После столкновения у испанца произошел отек мозга, он также получил травмы позвоночника, пяти ребер, ключицы и левого запястья. Ранее сообщалось, что Фалькон пережил остановку сердца.

Авария произошла 7 января в конце второго этапа гонки в Саудовской Аравии. Фалькон во второй раз участвовал в «Дакаре».

«Дакар» начался с «каменного» ада и жуткой аварии. Ралли-рейд стартовал в Саудовской Аравии

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Мотогонщик попал в больницу после аварии на «Дакаре»