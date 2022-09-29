Никита Мазепин: «Не теряю надежды выступить на «Дакаре»

Российский автогонщик Никита Мазепин рассказал, как обстоят дела с его иском к команде «Формулы-1» «Хаас», расторгнувшей с ним контракт в одностороннем порядке, а также отметил, что сохраняет шансы стартовать на ближайшем ралли-рейде «Дакар».

— Карьеру на паузу я поставил вынужденно, — отметил Мазепин. — Это случилось, когда мне по электронной почте прислали уведомление о расторжении контракта. Но я поддерживаю себя в форме, держу нужный вес. Безусловно, не хватает практики — в России нельзя сесть за руль машины «Формулы-1», не имея контракта. Но когда-то я пришел в «Ф-1», не умея там выступать, и если придется снова учиться, это будет быстрый и безболезненный процесс.

— Есть новости по вашему иску к команде «Хаас»?

— Пока нет, но ждать осталось считаные дни, срок истекает скоро. Рассмотрение дела начнется в ближайшее время.

— Надежду выступить на «Дакаре»-2023 уже оставили?

— Не стал бы так говорить. В последний год в «Ф-1» я и так выступал в нейтральном статусе, это право должно уважаться в любой серии и чемпионате. Обстановка в мире сейчас очень быстро меняется. Старт гонки 31 декабря, я люблю автоспорт, поэтому не могу сказать, что меня там не будет. Давайте подождем. Надежда у меня есть.

— А вот команда «КАМАЗ-Мастер» уже официально отказалась от «Дакара». Может, поработаете с ними уже как основатель фонда?

— Это интересный случай. Вы подали очень интересную идею, нам точно стоит об этом поговорить с руководителем команды «КАМАЗ-Мастер» Владимиром Чагиным. Да, они отказались от участия, но у них в отличие от меня очень большой коллектив. У меня же есть еще три месяца, чтобы добиться соблюдения своих прав и найти команду.

Напомним, что Мазепин недавно стал основателем благотворительного фонда «Мы выступаем как один», занимающегося защитой интересов спортсменов, отстраненных от выступлений.