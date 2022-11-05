Победитель «Дакара» Карякин будет вынужден продать гоночную машину ради содержания команды

Российский гонщик, победитель «Дакара» Сергей Карякин рассказал, что будет вынужден продать одну из гоночных машин ради содержания своей команды.

«Сейчас еще такая проблема: так как нет соревнований, нет заказчиков. И, чтобы выплатить зарплату команде, которую я так упорно и тщательно собирал, придется продать одну из гоночных машин. Чтобы как-то продержаться до следующего сезона», — приводит ТАСС слова Карякина.

Ранее Карякин сообщил, что не примет участие в ралли «Дакар» в 2023 году.