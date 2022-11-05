Победитель «Дакара» Карякин будет вынужден продать гоночную машину ради содержания команды

Сегодня, 12:59
Российский гонщик, победитель «Дакара» Сергей Карякин рассказал, что будет вынужден продать одну из гоночных машин ради содержания своей команды.
«Сейчас еще такая проблема: так как нет соревнований, нет заказчиков. И, чтобы выплатить зарплату команде, которую я так упорно и тщательно собирал, придется продать одну из гоночных машин. Чтобы как-то продержаться до следующего сезона», — приводит ТАСС слова Карякина.
Ранее Карякин сообщил, что не примет участие в ралли «Дакар» в 2023 году.