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Сегодня, 20:38

Пятикратный победитель «Дакара» Бомель введен в кому после аварии

Сергей Ярошенко
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Пятикратный победитель «Дакара» Матье Бомель введен в кому после аварии во время Ралли Монте-Карло, сообщил отец штурмана.

«Матье попытался помочь попавшему в беду участнику и спустился, чтобы помочь. В этот момент проезжала другая машина и сбила его», — приводит слова Жерара Бомеля SoyMotor.

Отец отметил, что у Матье были сломаны обе ноги и он находился в сознании, когда ему оказывали первую помощь. На данный момент спортсмен находится в тяжелом состоянии и введен в искусственную кому.

На данный момент дополнительных подробности об аварии отсутствуют.

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