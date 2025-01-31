Пятикратный победитель «Дакара» Бомель введен в кому после аварии

Пятикратный победитель «Дакара» Матье Бомель введен в кому после аварии во время Ралли Монте-Карло, сообщил отец штурмана.

«Матье попытался помочь попавшему в беду участнику и спустился, чтобы помочь. В этот момент проезжала другая машина и сбила его», — приводит слова Жерара Бомеля SoyMotor.

Отец отметил, что у Матье были сломаны обе ноги и он находился в сознании, когда ему оказывали первую помощь. На данный момент спортсмен находится в тяжелом состоянии и введен в искусственную кому.

На данный момент дополнительных подробности об аварии отсутствуют.