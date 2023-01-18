Петров о смерти фаната на «Дакаре»: «Болельщики должны оценивать риски и думать головой»

Российский экс-пилот «Формулы-1» Виталий Петров в интервью «СЭ» прокомментировал смерть фаната на ралли-рейде «Дакар» после контакта с грузовиком.

«Одно дело, если бы это были случайные люди, местные жители, которые могли и не знать, что тут проходит гонка. Но совсем другое — это болельщики. Они фотографировали, прятались за поворотом, понимая, что пилот их не видит. То есть базово они понимают автоспорт, в этом случае сами болельщики должны верно оценивать риски, думать своей головой. Что для тебя важнее, эффектное видео в соцсети или твоя жизнь?

Случилась трагедия. Для всех, для пилота, для организаторов, конечно, для семьи, которая лишилась близкого человека... Но сложно найти в ней виновного. Организаторы не могут учесть все, и каждый человек, который едет на соревнования, должен учитывать риски. Вы вообще представляете себе, что такое «Дакар»? Сколько километров он проходит по бескрайней песчаной пустыне? Физически невозможно все перегородить, так что я бы не стал всю ответственность перекладывать на организаторов. Даже здесь, в Тольятти, болельщик может выбежать на трассу. И что ты с этим сделаешь? Пока его поймаешь, уже может произойти непоправимое», — сказал Петров.

После инцидента с фанатом пилот Алеш Лопрайс снялся с соревнований.