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28 сентября, 11:52

Руководитель «КАМАЗ-мастер» назвал недопустимым отстранение команды от «Дакара»

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин в разговоре с «СЭ» рассказал подробности недопуска команды к участию в ралли «Дакар».

В среду, 28 сентября, команда «КАМАЗ-мастер» выступила с заявлением, в котором сообщила, что пропустит ралли «Дакар». Причина — отказ подписать анкету Международной автомобильной федерации (FIA), осуждающую спецоперацию на Украине.

«Это происходит не только в автоспорте, но и в других видах спорта. Такие требования выдвигаются международными федерациями, так как для того, чтобы допустить спортсменов к соревнованиям, они должны осудить действия руководства нашей страны и не согласиться с ними. Моя личная позиция как гражданина Российской Федерации — это недопустимо. Мы преданы родине и такие документы подписывать не будем. Мы на стороне нашего президента и всех решений, которые он принимает», — сказал Чагин корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

«Дакар» пройдет с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в Саудовской Аравии.

КАМАЗ-мастер
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