Руководитель «КАМАЗ-мастер» заявил, что некоторые спортсмены получили повестки

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин сообщил, что некоторые члены команды получили повестки из военкомата.

«Да, некоторые спортсмены получили повестки. Сейчас это происходит по всей стране, и я считаю, что здесь принятием решений должно заниматься руководство страны, Министерство спорта РФ. Как поступать в отношении профессиональных спортсменов, сейчас их отправить или потом? Но позиция моя однозначная: где мы родине полезны, там мы и должны быть.

Тем более мы еще и производственный коллектив, который занимается разработкой специальных автомобилей, участвуютщих в соревнованиях. Если мы будем нужны стране в это время в чем-то другом, то мы готовы», — сказал Чагин корреспонденту СЭ Алексею Сардаряну.

В среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация.