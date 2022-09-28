Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Автоспорт
Новости
Формула-1
Автоспорт
Ралли
Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Ралли

28 сентября, 12:20

Руководитель «КАМАЗ-мастер» заявил, что некоторые спортсмены получили повестки

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин сообщил, что некоторые члены команды получили повестки из военкомата.

«Да, некоторые спортсмены получили повестки. Сейчас это происходит по всей стране, и я считаю, что здесь принятием решений должно заниматься руководство страны, Министерство спорта РФ. Как поступать в отношении профессиональных спортсменов, сейчас их отправить или потом? Но позиция моя однозначная: где мы родине полезны, там мы и должны быть.
Тем более мы еще и производственный коллектив, который занимается разработкой специальных автомобилей, участвуютщих в соревнованиях. Если мы будем нужны стране в это время в чем-то другом, то мы готовы», — сказал Чагин корреспонденту СЭ Алексею Сардаряну.

В среду, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация.

КАМАЗ-мастер
2
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В Госдуме РФ осудили решение отстранить «КАМАЗ-мастер» от участия в ралли «Дакар»