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Сегодня, 03:43

Самый титулованный раллист Леб снялся с «Дакар-2025» после аварии

Евгений Козинов
Корреспондент
Автомобиль Себастьяна Леба после аварии.
Фото Reuters
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Самый титулованный раллист за всю историю Себастьян Леб сошел с дистанции «Дакар-2025» после третьего этапа гонки в 2025 году.

Машина 50-летнего француза попала в аварию и завершила этап с отставанием от соперников более часа. После финиша экипажу пришлось сойти с дистанции, так как были обнаружены повреждения каркаса безопасности, которые, по правилам ФИА, нельзя чинить по ходу ралли.

После второго этапа «Дакара-2025» Карлос Сайнс-старший сошел с дистанции из-за повреждений каркаса безопасности после аварии.

Карлос Сайнс-старший. Карлос Сайнс-старший снялся с Дакар-2025 после второго этапа
Себастьян Леб
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