Участники «Шелкового пути» порядка 500 раз обращались к врачам

Руководитель Центра спортивной медицины ФМБА России Андрей Жолинский рассказал, как часто участники ралли «Шелковый путь» обращались за медицинской помощью за время гонки.

«Если говорить об общих цифрах оказания помощи, то это порядка 500 обращений, включая спортсменов, организаторов ралли, зрителей и местных жителей. Кроме того, мы поступательно наращиваем объем восстановительных процедур, которые для гонщиков проводят специалисты Центра спортивной медицины ФМБА России, имеющие большой опыт работы на ралли и отлично понимающие его специфику. Всего мы провели более 300 физиотерапевтических процедур», — приводит ТАСС слова Жолинского.

Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Всего в рамках международного ралли-марафона было запланировано 11 этапов, за которые участники преодолели более 5000 км (из них 2992 км — скоростные участки).