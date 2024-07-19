Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Ралли

Новости
Формула-1
Автоспорт
Ралли
Мотоспорт
Главная
Авто-мото
Ралли

Сегодня, 11:11

Участники «Шелкового пути» порядка 500 раз обращались к врачам

Алина Савинова
Telegram Дзен

Руководитель Центра спортивной медицины ФМБА России Андрей Жолинский рассказал, как часто участники ралли «Шелковый путь» обращались за медицинской помощью за время гонки.

«Если говорить об общих цифрах оказания помощи, то это порядка 500 обращений, включая спортсменов, организаторов ралли, зрителей и местных жителей. Кроме того, мы поступательно наращиваем объем восстановительных процедур, которые для гонщиков проводят специалисты Центра спортивной медицины ФМБА России, имеющие большой опыт работы на ралли и отлично понимающие его специфику. Всего мы провели более 300 физиотерапевтических процедур», — приводит ТАСС слова Жолинского.

Экипаж российской команды «Камаз-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стал победителем ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков.

Всего в рамках международного ралли-марафона было запланировано 11 этапов, за которые участники преодолели более 5000 км (из них 2992 км — скоростные участки).

Источник: ТАСС
0
Читайте также
Знаменосцем сборной Германии на Олимпиаде может стать темнокожий баскетболист
Стали известны денежные бонусы всех стран за медали на Олимпиаде-2024
В Луганске сработала ПВО
Что происходит в «Зените» накануне старта нового сезона РПЛ
Минцифры заявило о значимости импортозамещения на фоне сбоев в работе Microsoft
Украинский пленный заявил о симпатии многих в ВСУ к России
Популярное видео
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Экипаж Сотникова в пятый раз выиграл ралли «Шелковый путь»