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Сегодня, 13:03

Умер один из первых призеров ралли «Дакар» среди россиян Николай Страхов

Ана Горшкова
Корреспондент
Николай Страхов.
Фото КАМАЗ-мастер
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Один из первых призеров ралли-рейда «Дакар» среди российских автогонщиков Николай Страхов скончался в возрасте 62 лет, сообщает пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

«Ветеран автоспорта, работавший в команде с момента ее создания, прошедший с ней все главные исторические вехи, скончался 25 апреля, на 63-м году жизни. В далеком 1991 году вместе с Владимиром Гольцовым и Фирдаусом Кабировым он стал первым российским призером ралли «Дакар», тогда их экипаж занял в гонке второе место. После этого были тысячи километров дорог, города и страны, бессонные ночи и самоотверженный труд на общий командный результат. Добрый и улыбчивый, надежный и всегда готовый прийти на помощь...» — говорится в сообщении «КАМАЗ-мастер».

Страхов вместе с Владимиром Гольцовым и Фирдаусом Кабировым в 1991 году стал первым российским призером «Дакара». Тогда экипаж занял второе место.

Источник: https://t.me/kamazmaster_team/1273
КАМАЗ-мастер
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