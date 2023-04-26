Умер один из первых призеров ралли «Дакар» среди россиян Николай Страхов

Один из первых призеров ралли-рейда «Дакар» среди российских автогонщиков Николай Страхов скончался в возрасте 62 лет, сообщает пресс-служба «КАМАЗ-мастер».

«Ветеран автоспорта, работавший в команде с момента ее создания, прошедший с ней все главные исторические вехи, скончался 25 апреля, на 63-м году жизни. В далеком 1991 году вместе с Владимиром Гольцовым и Фирдаусом Кабировым он стал первым российским призером ралли «Дакар», тогда их экипаж занял в гонке второе место. После этого были тысячи километров дорог, города и страны, бессонные ночи и самоотверженный труд на общий командный результат. Добрый и улыбчивый, надежный и всегда готовый прийти на помощь...» — говорится в сообщении «КАМАЗ-мастер».

Страхов вместе с Владимиром Гольцовым и Фирдаусом Кабировым в 1991 году стал первым российским призером «Дакара». Тогда экипаж занял второе место.