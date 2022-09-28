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28 сентября, 11:57

В Госдуме РФ осудили решение отстранить «КАМАЗ-мастер» от участия в ралли «Дакар»

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о том, что «КАМАЗ-мастер» не выступит на ралли-марафоне «Дакар».

Команда «КАМАЗ- мастер» должна была подписать письмо, в котором дается негативная оценка спецоперации России на Украине.

«Удивительно, когда просят подписать такие петиции. Странно, что они не просят подписать петицию в поддержку амурского тигра, например. Их требование совершенно глупое! Где Украина и Африка?
Еще должно быть обидно организаторам турнира. «КАМАЗ-мастер» — одна из ярких и титулованных команд. Без российских команд будет неинтересно», — сказал Свищев «СЭ».

Ралли-марафон «Дакар» пройдет с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в Саудовской Аравии.

КАМАЗ-мастер
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