В Ленобласти во время авторалли погиб зритель

Во время авторалли в Ленинградской области гонщик не справился с управлением и влетел в зрителей. В результате аварии погиб один мужчина, стоявший на обочине.

Как сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла 18 мая в Приозерском районе в поселке Мельниково. Второй зритель, которого задел автомобиль, был доставлен в медучреждение, но после осмотра медиков его отпустили.

После аварии было принято решение отменить дальнейшие соревнования на «Кубке Ленинградской области по ралли». По факту произошедшего полицией проводится проверка.