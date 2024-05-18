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Сегодня, 19:34

В Ленобласти во время авторалли погиб зритель

Алина Савинова
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Во время авторалли в Ленинградской области гонщик не справился с управлением и влетел в зрителей. В результате аварии погиб один мужчина, стоявший на обочине.

Как сообщила в Telegram-канале пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, трагедия произошла 18 мая в Приозерском районе в поселке Мельниково. Второй зритель, которого задел автомобиль, был доставлен в медучреждение, но после осмотра медиков его отпустили.

После аварии было принято решение отменить дальнейшие соревнования на «Кубке Ленинградской области по ралли». По факту произошедшего полицией проводится проверка.

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