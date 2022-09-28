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28 сентября, 11:37

Вице-президент РАФ: «КАМАЗ» — профессиональная команда. Все остальные — гаражные грузовики"

Микеле Антонов

Вице-президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Сергей Ушаков в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение команды «КАМАЗ-мастер» отказаться от участия в ралли «Дакар».

«Безусловно, поддерживаю решение «КАМАЗа». Чтобы над нами еще и тут издевались? Обойдемся без них. У них своих соревнований навалом. В следующем году все равно будет куча соревнований.
Нет «Дакара», ничего страшного. Переживем! «КАМАЗ-мастер» — профессиональная команда. А все остальные грузовики — гаражные автомобили. Им с нами никогда не сравняться. Нам унижаться не надо. Мы у всех будем выигрывать», — сказал Ушаков «СЭ».

Ралли «Дакар» пройдет с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в Саудовской Аравии.

КАМАЗ-мастер
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