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14 января 2018, 19:47

Владимир Чагин: "Отмена девятого этапа "Дакара" - единственно верное решение"

Никита Коновалов
Корреспондент
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Руководитель команды "КАМАЗ-Мастер", семикратный победитель "Дакара" в классе грузовиков Владимир Чагин поддержал решение организаторов ралли отменить девятый этап. Он должен был пройти между Туписой и Сальтой и был отменен из-за ливней.

- Считаю решение организаторов об отмене предстоящего этапа единственно верным в данной ситуации, - цитирует "Р-Спорт" Чагина. - Погодные условия действительно непростые, на маршруте "ассистанс" даже размыло мост, а рисковать безопасностью участников ралли нельзя ни в коем случае. Плюс к этому после марафонского этапа всем потребуется обслуживание техники, а также добавляется необходимость прохождения формальностей по пересечению границы с Аргентиной.

Из опыта проведения ралли "Шелковый путь" мы знаем, что нужно максимально идти навстречу в подобных ситуациях участникам, чтобы спорт не превращался в истязание.

Источник: https://rsport.ria.ru/auto/20180114/1131147223.html
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