Лидер «Дакара» снялся после смерти болельщика. Его грузовик наехал на зрителя

Зрители снова мешают проведению гонок.

Первый за долгие годы ралли-рейд «Дакар» без российских экипажей завершился трагедией. На одном из этапов экипаж из Чехии наехал на итальянского болельщика. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но у фаната случился уже и сердечный приступ, и он скончался еще по пути в больницу. Экипаж чеха Алеша Лопрайса лидировал в своем классе, но не справился с переживаниями после гибели человека под колесами своего грузовика и снялся с гонки. Это уже не первый подобный инцидент на «Дакаре», когда автомобиль совершает наезд на зрителя, и многие заканчиваются самым ужасным образом. Но что это — нарушение техники безопасности болельщиков или трагический случай?

Чех лидировал на фоне отсутствия пилотов экипажей «КАМАЗ-Мастер»

В начале года обычно проходит престижнейший ралли-рейд «Дакар», который принято считать сильнейшим в мире — по крайней мере, для класса грузовиков. В этот раз, увы, все происходит без российской команды «КАМАЗ-Мастер» по всем понятным причинам. Победная серия экипажей из Татарстана продолжалась с 2016 года, а в этом году пальму первенства готовы были перенять чехи. Если точнее, команда Praha и экипаж Алеша Лопрайса. Лопрайс лидировал с заметным отрывом от конкурентов, но в итоге снялся незадолго до финиша из-за наезда на болельщика. Во время девятого этапа грузовик Алеша обходил одну из дюн по пути из Эр-Рияда в Харад. Это была закрытая гоночная зона, поэтому Лопрайс не мог ожидать на ней появления фанатов. Более того, он не мог даже увидеть итальянского болельщика, которому пришло в голову встать за барханами.

Грузовик Алеша Лопрайса Praga. Фото Global Look Press

Вина пилота в случившемся минимальна. Грузовик придерживался заданной траектории, ехал с установленной предельной скоростью — по всем правилам. Более того, поднимаясь в гору, у пилота не было шансов увидеть, что под ним, а при спуске с бархана тормозной путь кратно увеличивался. На пару мгновений после наезда грузовика итальянец поднялся, затем снова упал и скончался в медицинском вертолете... И хотя по факту Лопрайсу винить себя не в чем, справиться с тем, что под его колесами погиб человек, он не смог. Не дожидаясь решения судейской комиссии, Алеш сам решил отказаться от дальнейшего прохождения ралли-рейда и обратился к семье погибшего с соболезнованиями: «Человеческая жизнь была потеряна — и де-факто моими действиями. Я не мог с этим ничего сделать, однако это не изменит того факта, что человеческая жизнь угасла».

Лопрайс обязан был остановиться после контакта со зрителем — как ранее Каргинов

Теперь главный вопрос: какие последствия повлечет этот инцидент для Лопрайса. Уголовное наказание ему точно не грозит. Он ехал по специальной гоночной трассе, где не работают гражданские автозаконы. Однако есть один нюанс из правил самого «Дакара», который Алеш все-таки нарушил. Согласно регламенту гонщик после любого инцидента со зрителем должен остановить машину. Однако Алеш продолжил движение по трассе, а о произошедшем узнал уже постфактум от судей в отеле, когда спал. Но здесь нет никакого умысла или цинизма от спортсмена — он просто не заметил контакта с фанатом. Проверить это невозможно, однако в кабине грузовика такой шум, что сложно услышать удар от столкновения с человеком. Тем более отличить его от шума летящих камней. Не останавливаться же на каждой кочке? И все же формальный повод для дисквалификации есть, к тому же в истории «Дакара» это не первый такой случай.

В 2019 году при похожих обстоятельствах арбитры сняли с гонок экипаж «КАМАЗ». Российский пилот Андрей Каргинов наехал болельщику на ногу и продолжил после этого движение. В отличие от инцидента с Лопрайсом, фанат обошелся легкими ушибами и претензий к Каргинову не имел. Андрей, так же как и Алеш, утверждал, что не заметил контакта с человеком и поэтому продолжил путь к финишу. Однако стюарды были непреклонны — и выписали дисквалификациюВажное отличие случая с Каргиновым от Лопрайса: Андрей все-таки немного отклонился от заданной траектории, в то время как Алеш ехал строго по трассе. Но если искать настоящих виновных в трагедии, то это организаторы гонки. Вы удивитесь, но фанаты, которые снимают огромные грузовики в пустыне, — это не эксцесс, а норма. Конечно, выбегать прямо на траекторию трассы никто не разрешает, но никто за этим и не следит.

Грузовик Алеша Лопрайса Praga. Фото Global Look Press

Кто допустил инцидент?

Да и как можно следить за фанатами на такой огромной трассе в пустыне? А раз болельщиков в принципе допускают на место проведения «Дакара», то дальше их жизнь передается в ответственность им самим. Это не фигура речи, при покупке билетов зрители соглашаются с установленными правилами, а на самом билете красуется надпись «Автоспорт опасен». Можно понять необходимость допускать на трассу профессиональных спортивных фотографов, стюардов или членов команды. Их нахождение в спортивной зоне обусловлено профессиональными особенностями, они осознают все риски и понимают хотя бы базовые основы техники безопасности на ралли-рейдах. Но какая необходимость простым фанатам быть в непосредственной близости с пилотами? Понятно их желание снять эффектные кадры, и 62-летний любитель автоспорта из Италии, вероятно, тоже хотел поделиться с близкими в соцсетях красивыми фото. Но не ценой же собственной жизни!

Сами зрители ограничивать себя не могут — это задача организаторов. И если они не хотят повторения подобных трагедий, то нужно сделать соответствующие выводы. Ведь теперь жизнь не будет прежней сразу у многих людей. У семьи погибшего фаната, которая лишилась близкого человека. У самого болельщика, чей путь на Земле и вовсе остановился. Да и у Лопрайса, которого теперь ждут, судя по всему, долгие сеансы у психолога — Алеш воспринял произошедшее близко к сердцу. Вдобавок ко всему инцидент произошел в день рождения пилота — Алеш уже не молодой спортсмен, и всю жизнь шел к победе на «Дакаре». Ралли-рейд без российских гонщиков, которые забрали рекордные 19 титулов, — лучший для этого шанс. Поначалу Лопрайс отставал от экипажа другого соотечественника Мартина Мацик-младшего, но вот наконец-то вышел вперед и на всех порах мчался к победе... Теперь ее не будет, и вернется ли на «Дакар» Алеш в принципе — вопрос открытый.