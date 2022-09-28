«Мы всегда со своей Родиной». «КАМАЗ-мастер» отказался от выступления на «Дакаре»

Российская команда впервые за много лет пропустит знаменитый ралли-рейд.

Команда гоночных грузовиков «КАМАЗ-мастер» сделала заявление об отказе подписать документ Международной автомобильной федерации (FIA), который открывал россиянам дорогу на самый знаменитый ралли-рейд «Дакар». Наш коллектив является 19-кратным победителем соревнований.

«Участие российских спортсменов в ралли «Дакар» обусловлено необходимостью подписания анкеты FIA, осуждающей российскую спецоперацию на Украине. По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях. Наш выбор очевиден — мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации», — приводит ТАСС текст заявления российской команды.

Документ FIA

Международная автомобильная федерация (FIA) 1 марта разрешила гонщикам из России и Белоруссии выступать в соревнованиях под нейтральным флагом. Сначала это решение казалось вполне миролюбивым, но затем к нему вышло дополнение, которое меняет ситуацию. Да, российские и белорусские гонщики могут быть допущены к международным соревнованиям в нейтральном статусе — без гимна и флага, но только при условии подписания особого документа, некоторые пункты которого носят политический характер.

Руководитель «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин рассказал подробности недопуска команды. Он отметил, что считает требования FIA о нейтральном статусе с ограничениями недопустимыми.

«Это происходит не только в автоспорте, но и в других видах. Такие требования выдвигаются международными федерациями, так как для того чтобы допустить спортсменов к соревнованиям, они должны не согласиться с действиями руководства нашей страны. Моя личная позиция как гражданина Российской Федерации — это недопустимо. Мы преданы Родине и такие документы подписывать не будем. Мы на стороне нашего Президента и всех решений, которые он принимает», — сказал Чагин «СЭ».

Вице-президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Сергей Ушаков заявил, что команда приняла верное решение, отказавшись подписать документ FIA.

«Безусловно, поддерживаю решение «КАМАЗа». Чтобы над нами еще и тут издевались? Обойдемся без них. У нас своих стартов навалом. В следующем году все равно будет куча соревнований. Нет «Дакара» — ничего страшного. Переживем! «КАМАЗ-мастер» — профессиональная команда. А все остальные грузовики — гаражные автомобили. Им с нами никогда не сравняться. Нам унижаться не надо. Мы у всех будем выигрывать», — сказал Ушаков.

«КАМАЗ-мастер». Фото Global Look Press

Кто еще отказался

Несмотря на угрозу отстранения, многие российские гонщики отказались подписать документ FIA. Среди них — Даниил Квят. Для него действовал дедлайн — он должен был принять условия не позднее 22.00 4 марта. И россиянин не стал этого делать. Комментариев по теме он не давал, но Даниил называл несправедливым отстранение спортсменов. Гонщик Сергей Карякин также отказался подписывать документ и, таким образом, не будет участвовать в «Дакаре». Он заявил, что требования и ограничения FIA для пилотов являются нарушением прав человека.

«Они этим документом не ограничатся, документ кабальный и нарушает права человека. Подавать в суд бессмысленно — в российском я выиграю, а на Западе шансов нет. Там творят что хотят.

По этому документу мы должны отказаться от флага, гимна, от любых знаков, что мы российские спортсмены. Они хотят, чтобы мы отказались от политики нашего государства. В Европе используют это письмо против нас, покажут, что в России все плохо, что никто не поддерживает спецоперацию, это будет очередной патрон против нас", — цитирует ТАСС Карякина.

Тест-пилот «Формулы-1» Роберт Шварцман также не стал подписывать документ, но пошел по другому пути: сменил спортивное гражданство. Проблем с этим у него не возникло, так как у гонщика был паспорт Израиля. Это ему и помогло получить гоночную лицензию этой страны.

«КАМАЗ-мастер». Фото Global Look Press

Организаторы «Дакара» сожалеют

Теперь решение об отказе приняли и в «КАМАЗ-мастере». Эта команда — сильнейшая в мировом автоспорте в классе спортивных грузовиков. Поэтому ее неучастие в «Дакаре» будет серьезным ударом для рейда. В январе экипаж «КАМАЗ-мастера» под управлением Дмитрия Сотникова второй раз подряд стал победителем ралли-марафона. В целом коллектив из Набережных Челнов без перерывов участвовал во всех ралли-рейдах с 1998 года (дебютировал в 1990-м) и выигрывал общий зачет 19 раз (начиная с 1996-го).

Тем не менее организаторы «Дакара» настроены оптимистично и надеются на возвращение «КАМАЗ-мастера» в гонку в 2024 году, заявил руководитель команды Чагин. «Переговоры мы с июля вели, пытались найти с организаторами «Дакара» решение. Они тоже очень сожалеют, что вынуждены отказать российской команде «КАМАЗ-мастер» в участии в гонке. Все-таки эта команда — лидер грузового зачета, ориентир для многих в плане развития скорости, интереса к этой дисциплине. Надеются и верят, что команда «КАМАЗ-мастер» в 2024 году вернется на гонку», — сказал Чагин РИА «Новости».