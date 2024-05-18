Во время ралли в Ленобласти насмерть сбили болельщика. СК завел уголовное дело

Пилоты уверяют, что зрители располагались в неположенном месте.

Трагедией обернулось авторалли «Пикник-2024» на Карельском перешейке в Приозерском районе Ленинградской области. Буквально через несколько минут после старта у сельского поселения Мельниковское водитель гоночного автомобиля не справился с управлением и после заноса вылетел за пределы трассы, сбив двух зрителей. Один из пострадавших скончался в больнице, второй был отпущен домой после осмотра. Участники гонки уверяют, что болельщики стояли в небезопасной зоне, в которую проникли несмотря на запрет организаторов. Три года назад на этих же соревнованиях практически на том же месте уже происходил опасный инцидент, во время которого фанат чудом избежал травм.

Соревнования были остановлены

Субботним утром почти сразу после начала соревнований на Кубок Ленобласти по ралли экипаж на Subaru Impreza не удержался на грунтовке и врезался в зрителей, стоявших у обочины. Бригады скорой помощи увезли с места происшествия двух человек. Один из них впоследствии скончался в больнице, второго отпустили домой после осмотра. Участник гонки Эдуард Фетисов заявил «Известиям», что трагический инцидент произошел с машиной, стартовавшей седьмой по счету. Зрители, в которых въехал гоночный автомобиль, возможно, сами подвергли свою жизнь опасности, проникнув в огороженную зону.

— Мы первые побежали на место аварии, — рассказала «Комсомольской правде» пиар-менеджер команды «Изольда» Александра Баландина. — Сбили 49-летнего мужчину и парня помоложе. Они стояли на небольшом пригорочке. Это опасное место, потому что раньше туда уже «прилетала» одна машина. Организаторы учли это и обтянули ленточкой опасное место, но мужчины все равно прошли чуть дальше к дороге.

Сразу после случившегося представители оргкомитета обратились к зрителям и участникам ралли, сообщив, что полиция рекомендовала приостановить дальнейшее проведение мероприятия. Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Ленинградской области начало проверку по факту случившегося и завело по факту смерти человека уголовное дело. Показания, в частности, дал пилот попавшей в аварию машины. Гонщику и организаторам соревнований грозит обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности.

Всегда найдутся люди, которые игнорируют запреты

Трасса авторалли «Пикник-2024» проходила по участкам трех региональных дорог на Карельском перешейке. В том числе через поселки Мельниково и Торфяное. В 2021 году на тех же соревнованиях в районе поселка Мельниково уже имел место очень опасный эпизод. Гоночная машина марки «Гольф» под управлением пилота Олега Лозинского вылетела за пределы трассы и, несколько раз перевернувшись, приземлилась на багажник. Траектория ее полета прошла через пригорок, на котором стояла толпа зрителей, один из них лишь чудом в последний момент увернулся от машины.

«Это была обычная авария, такие часто происходят в автоспорте, — заявил тогда пилот, получивший в аварии сотрясение мозга. — Только небезопасно стояли зрители. В месте, куда вылетела машина, находилось очень много людей. Невозможно же каждого контролировать, всегда найдется несколько человек, которые игнорируют запреты. Через 10-15 минут после аварии, когда я начал приходить в себя, я сделал им замечание, но они дальше продолжали там стоять. Тут ничего не поделаешь, всегда найдется такой человек — не только в автоспорте, но и в целом в жизни».

Смертельные инциденты с публикой, увы, систематически происходят во время различных гонок — и в обычных ралли, и многодневных рейдах, и даже на кольцевых стартах с оборудованными трибунами. В 2023 году во время легендарного «Дакара» под колесами грузовика погиб болельщик из Италии. В марте 2024-го четверо фанатов скончались на ралли в Венгрии и еще несколько человек получили ранения между городами Лабатлан и Байот после того, как Skoda Fabia Яноша Тота и Виктора Бана врезалась в толпу зрителей. В 2018 году во время чемпионата Финляндии в городе Сейнайоки машина вылетела с трассы и стала причиной смерти болельщицы.

В 2010-м во время соревнований «Каменный пояс» в Свердловской области один из участников ралли выехал за пределы не оборудованной защитными ограждениями трассы и сбил зрителя, который из-за полученных травм скончался на месте. Организатор той гонки получил год лишения свободы условно с лишением права на три года заниматься организацией и проведением мероприятий с массовым пребыванием граждан. В 2017-м на спецучастке во время ралли Монте-Карло хетчбэк Hyundai Хайдена Пэддона развернуло, машина ударилась о скалу и, срикошетив, задела на обочине одного из фанатов. Пострадавшего на вертолете доставили в госпиталь, но спасти его не удалось. И таких эпизодов, увы, очень много. Как ни печально, подобные трагедии — одна из составляющих истории автоспорта.