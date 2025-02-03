«Уже подает признаки жизни». Четырехкратный победитель «Дакара» был введен в искусственную кому после ДТП

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Четырехкратный чемпион «Дакара» Матье Бомель, бывший штурман Нассера Аль-Атийи, получил серьезные повреждения в ДТП и после операции в больнице был введен в искусственную кому.
Трагедия произошла 29 января, когда 49-летний Матье направлялся на старт ралли Монте-Карло. Он остановился на шоссе в окрестностях города Реймс, чтобы помочь людям, у которых заглох автомобиль. Все происходило на полосе экстренной остановки на участке с разрешенной скоростью 90 километров в час. Однако по иронии судьбы Бомель был сбит Reno Clio, за рулем которого сидела 73-летняя женщина.
«Он увидел сломанную машину и остановился, чтобы помочь людям, когда был сбит другим автомобилем, — приводит слова Жерара Бомеля, отца Матье, издание La Provence. — Травмы серьезные, но после случившегося он был в сознании».
Более того, Бомель сумел связаться с близкими, прежде чем был доставлен спасателями в больницу. Однако травмы оказались серьезными: у Матье переломы обеих ног. После операции он был введен в искусственную кому. В ближайшее время француза ожидает еще одно хирургическое вмешательство.
При этом, по словам отца, жизнь Матье в данный момент не находится под угрозой. «Он уже подает признаки пробуждения. Его прооперировали, но нам придется подождать, чтобы найти более квалифицированного хирурга для его полного восстановления», — добавил Бомель-старший.
Согласно информации полиции Реймса, 73-летняя женщина, управлявшая автомобилем, сбившим Бомеля, получила легкие травмы и была доставлена в больницу. Тест на алкоголь и наркотики у нее показал отрицательный результат. Также пострадал 70-летний мужчина, находившийся на пассажирском кресле, но госпитализация ему не потребовалась.
У Матье Бомеля впечатляющий послужной список. В 2011 году он дебютировал на ралли «Дакар» в качестве штурмана, где в паре с южноафриканским гонщиком Джиниэлем де Виллиерсом занял второе место в общем зачете.
Однако наибольшие триумфы в карьере Бомеля связаны с его сотрудничеством с Аль-Атийей. На протяжении многих лет 49-летний француз выступал в одной команде с катарским гонщиком за заводские команды Volkswagen, Toyota и Prodrive. Вместе они выиграли «Дакар» в 2015, 2019, 2022 и 2023 годах.
В 2024 году пути спортсменов разошлись, и Бомель начал работать с бельгийцем Гийомом де Мево. В этом же году их экипаж занял третье место на заключительном этапе чемпионата мира по ралли-рейдам — ралли Марокко.
Кроме того, Матье Бомель является четырежды победителем Кубка мира по ралли на пересеченной местности и двукратным чемпионом мира по ралли-рейдам.
Впрочем, даже такие страшные повреждения, как перелом двух ног, не ставят крест на карьере Бомеля. Один из самых известных примеров, когда человек после серьезной травмы и долгой реабилитации вернулся обратно в спорт, — это история итальянца Алессандро Дзанарди. В 90-х он считался перспективным гонщиком и даже дебютировал в «Формуле-1».
15 сентября 2001 года на «Гран-при Германии» в серии CART Алессандро попал в серьезную аварию. За 13 кругов до финиша, выезжая с пит-лейна, итальянец потерял управление машиной и попал под болид другого гонщика, который ехал на полной скорости. В себя Дзенарди пришел только в больнице, к тому моменту ему уже ампутировали ноги.
«Следующее в памяти — это уже то, как моя жена Даниэла зовет меня по имени. Это было через неделю. Я лежал с нестерпимой болью и не мог поднять голову, мое тело оказалось утыкано трубками и проводами», — вспоминал в своей автобиографии гонщик.
Восстановление шло долго, протезы ему подошли не сразу. Но, подобрав их, уже через два года Алессандро вернулся на трассу в Германии, где произошла авария. Дзанарди разрешили проехать 13 символических кругов, которых ему тогда не хватило до финиша.
Спустя время экс-гонщик решил попробовать себя в паралимпийском спорте. Он начал тренироваться на ручном байке и выиграл чемпионат мира в 2009-м. В 2012 году в Лондоне итальянец завоевал первые золотые медали Паралимпиады. В 2016-м в Рио добавил себе в копилку два золота и два серебра. Также Алессандро начал заниматься триатлоном. Ему удалось установить мировой рекорд в категории Ironman для людей с ограниченными возможностями в Италии.