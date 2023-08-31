«Он был как Сенна». Великий талант сгорел заживо, и соревнования на этих машинах запретили

История финского раллиста Хенри Тойвонена, ушедшего в 29.

В любом, особенно техническом виде спорта есть ключевые события, которые определили его развитие на десятилетия вперед. Очень часто трагические. В «Формуле-1» это гибель Айртона Сенны, заставившая пересмотреть безопасность пилотов и трасс. В ралли есть своя знаковая потеря — 25 августа 67 лет со дня рождения одного из знаковых раллистов 1980-х Хенри Тойвонену. Вместе со штурманом Серджио Кристо он погиб в аварии на ралли Корсики 1986 года, не дожив до 30. После этого в ралли запретили целый класс машин — представьте, что просто запретили бы «Формулу-1», заставив всех пересесть на другие машины.

Финская рок-звезда

Тойвонен родился в провинциальной Финляндии, городке Ювяскюля, известном своими раллийными традициями. Отец, Паули, был чемпионом Европы по ралли. Старший брат Харри участвовал в кольцевых гонках. Короче, вариантов другой карьеры у Хенри, по сути, не было. И для своего спорта в 1980-х он стал настоящей рок-звездой — при этом без понтов. Простая внешность, небольшая лохматость, юмор — все это сделало Тойвонена одним из любимых пилотов среди болельщиков. Впоследствии его даже называли Сенной Ралли — немного с натяжкой, но рискованный стиль езды и раскованный стиль поведения вне трасс были похожи.

Тойвонен одержал свою победу на этапе чемпионата мира по ралли уже в 22 — этот рекорд держался 33 года. Всего на счету финна три победы — немного, но, во-первых, тогда никто не ездил весь чемпионат, а во-вторых, было очень много поломок и сходов. В чемпионате-1985 он занял шестое место, и большинство журналистов того времени склонялись к мысли, что это будущий чемпион мира. Молодой, быстрый, на классной машине.

Тогда и контакт между фанатами и спортсменами происходил на другом уровне. Например, на одном из ралли Тойвонен на машине с проблемами в тормозах (!) выигрывал, но затем столкнулся лоб в лоб с... «Пежо» одного из болельщиков на встречной полосе в повороте. И был вынужден ехать на уколах обезболивающего оставшуюся часть дистанции ралли, которое в итоге выиграл. Когда смотришь видео тех лет, потрясает, как в поворотах без заборов стоят болельщики, а фотографы едва ли не выбегают на трассу ради кадра.

Смерть на обрыве

Перед ралли Корсики 1986 года Хенри и его жена Эрья отметили годовщину свадьбы. Девушка вернулась домой в Монако, а Хенри остался на Корсике. «У меня сильный фарингит и лихорадка, но в остальном все в порядке», — говорил он за несколько дней до смерти.

Вот так выглядел спецучасток рядом с городком Конте — это очень похожая реконструкция.

Как видите, очень извилистая трасса с огромным числом узких поворотов — и никаких заборов. «Ралли десяти тысяч поворотов» — так называли гонку по родине Наполеона. Именно в таких, реалистичных условиях гонялись в 1980-е. Тойвонен вел 2 минуты 45 секунд перед роковым моментом — по меркам ралли это огромное преимущество. Победа была, по сути, в кармане.

В повороте за четыре километра до финиша Тойвонен не справился с управлением и вылетел. Машина упала со скалы в лес и загорелась. Преследователь Тойвонена Бруно Саби сначала проехал мимо, но затем, огибая ущелье, увидел горящую машину и совершил невероятное — развернул машину прямо на спецучастке и поехал обратно. По радио была вызвана помощь, но врачи могли только констатировать смерть. Один из известнейших журналистов и бывший штурман Мартин Холмс пешком прошел четыре километра от финиша до места аварии — и деревья вокруг машины до сих пор горели. «Ланчия» сгорела моментально, и фотографии с места событий пробирают до холода — от машины, по сути, остался только металлический каркас.

— Нынешние раллисты даже не представляют, какими были гонки на тех быстрых машинах. Ты всегда на грани. Он сам не понимал, насколько был быстрым. Он говорил — мой мозг не успевает за этой машиной. Это были очень смелые раллисты, — вспоминал Ари Ватанен, чемпион мира 1981 года.

Авария до сих пор окутана тайной — во-первых, не осталось ни одного видео с места событий. Единственное было снято издалека, и на нем видны лишь горящие деревья. А расчеты показали, что Тойвонен и не пытался вкрутить машину в поворот, а пролетел по прямой. К тому моменту он еще не отошел от болезни — возможно, сказалась она.

После этого Международная федерация ралли запретила класс B как таковой. До Тойвонена на Корсике год назад погиб гонщик Аттилио Беттеги, а в Португалии «Форд» врезался в толпу зрителей — погибли трое. Машина была взрывная, производители развили мощность до рекордных 700 лошадиных сил и не собирались останавливаться. Группа B была одной из самых либеральных по техническим требованиям. Для омологации автомобиля требовалось выпустить всего 200 автомобилей, мощность же вообще не ограничивалась. Таким образом, группа В стала самой мощной в истории ралли, а популярность гонок невероятно выросла. Готовилась и группа S, где автомобили могли стать еще мощнее, а разрабатывать их собирались крупные автоконцерны. Но гибель Тойвонена поставила крест на этих планах. Мемориал ему находится рядом с поворотом и является одним из главных мест паломничества раллийных болельщиков.