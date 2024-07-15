«КАМАЗ-мастер» вновь лучший на «Шелковом пути», белорусов подвела машина

Горячее противостояние Сотникова и Вязовича.

Команда «КАМАЗ-мастер» одержала победу в 14-м издании ралли-марафона «Шелковый путь», который в 2024 году прошел по территории России и Монголии. Сильнейшим из пятерки «Синей армады» стал Дмитрий Сотников, на 9 минут опередивший своего напарника по команде Эдуарда Николаева и более чем на час прошлогоднего победителя, пилота «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича. Всего в соревнованиях приняли участие 117 пилотов из России, Белоруссии, Китая, Туркменистана и Монголии, в том числе такие легенды российского автоспорта, как Роман Русинов и Сергей Карякин. Оба гонялись в категории мотовездеходов, где общий успех праздновал Русинов, а Карякин, несмотря на победы в четырех заключительных этапах, не смог попасть в топ-3.

Возвращение титула

В категории грузовиков решающим стал восьмой этап. До него Сергей Вязович и Дмитрий Сотников показывали примерно одинаковое время. Белорусский гонщик был немного впереди, но его подвели проблемы с рулевым управлением. С помощью товарищей по команде Вязович смог починить грузовик, но уступил более часа и потерял лидерство в общем зачете.

Так прошлогодний победитель откатился на третью позицию в общем зачете и уже не смог вмешаться в борьбу за победу. «Тем не менее мы на подиуме — это очень хорошая работа всей команды», — подчеркнул Вязович.

Сотников же закрепился на лидирующей позиции и до самого финиша в Улан-Баторе не дал ни единого повода усомниться в своем успехе. «Последний 11-й этап был достаточно коварным, было немало мест, где можно было и колесо проколоть, и куда-нибудь заехать. Плюс немного не хватало видимости. Здорово, что у нас получилось добраться до финиша, и вернуть титул КАМАЗу. Заслуженная победа. Весь экипаж справился со своей работой отлично».

Многоопытный Эдуард Николаев, ставший вторым в общем зачете, отметил очень интересный маршрут ралли-рейда в этом году. Напомним, что «Шелковый путь» — 2024 пролегал через пять регионов России (стартовали в Томске) и части Западной и Центральной Монголии, в том числе пустыню Гоби. Пилотам пришлось пройти через суровые климатические испытания. Им встречались районы вечной мерзлоты, горные перевалы и жаркие пустыни.

«Этот «Шелковый путь» воодушевил и удивил своей трассой, — подчеркнул Николаев. — Мы очень довольны. Для новичков, особенно для Богдана Каримова это очень серьезный опыт. Организаторы сделали потрясающую гонку, спасибо им огромное. Маршрут просто фантастический!»

Богдан Каримов в итоге финишировал четвертым, а топ-5 замкнул Сергей Куприянов на газодизельном грузовике КАМАЗ, опередив Алексея Вишневского из «МАЗ-СПОРТавто».

Фото silkwayrally.com

Русинов против Карякина

Самое звездное соперничество выдалось в категории мотовездеходов, где победа осталась за легендой «24 часов Ле-Мана» Романом Русиновым, проводившим свой второй «Шелковый путь». Ему удалось опередить Дмитрия Черкесова и Андрея Новикова. Последний выступал на российском прототипе класса Т3. Едва ли не на каждом этапе экипаж Новикова был среди быстрейших, но небольшая поломка бензонасоса выбила его из претендентов на победу.

«Смешанные чувства у меня по результатам этой гонки, — признался Новиков. — Счастлив, что на финише 11-го этапа на русском прототипе, но очень грущу, что привез его всего на третье место. Отказ «обратки» в бензонасосе в баке, и, если бы я знал матчасть, ремонт занял бы семь минут. У меня это заняло четыре часа. Это была единственная поломка. Так что я считаю, что проект, над которым мы работали три года, удался».

Четыре заключительных этапа в этой категории выиграл победитель и призер «Дакара» Сергей Карякин, но и этого оказалось мало для попадания на подиум. «Мы проехали от начала до конца все сто процентов километража, — отметил лидер Snag Racing Team. — Это первая в мире машина нового поколения, проехавшая столь длинный ралли-марафон. У нашей команды снова получилось сделать чудо, пусть даже с поломками. Много факторов, которые нам нужно учесть к следующей гонке. На последних четырех участках мы показали лучшее время. Гонка очень порадовала тем, что наконец-то появились пески. Мы получили огромное удовольствие!»

Фото silkwayrally.com

Триумфатором в зачете серийных внедорожников (Т2) стал Андрей Сушенцов. Следом за ним в классификации ралли идут два пилота Федерации автомобильного спорта Туркменистана — Мердан Тойлыев и Максатмырат Данатаров. В зачете квадроциклов финальный этап выиграл Данил Логинов, уверенно доминировавший на протяжении второй половины гонки и завоевавший победу по итогам всего марафона. Годом ранее Логинов был серебряным призером ралли, а теперь поднялся еще на один шаг выше. Вторую строчку на этот раз занял Азат Шаймухаметов, который годом ранее был третьим.

В категории мотоциклов Мурун Пуревдорж до последнего гнался за Алексеем Наумовым и выиграл несколько этапов, однако этого все же оказалось недостаточно: россиянин сохранил за собой первую позицию, в то время как монгольский райдер стал серебряным призером гонки.

Ралли-рейд «Шелковый путь». Итоговый зачет

Абсолютный класс

1. Роман Русинов/Дмитрий Павлов (G-Drive Racing) — 36:37.46

2. Дмитрий Черкесов/Владимир Простаков (Черкесов) — 39.14

3. Андрей Новиков/Алексей Горюнов (G-Force Motorsport) — 5:51.33

Грузовики

1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) — 29:24.01

2. Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) — 9.11

3. Сергей Вязович (МАЗ-СПОРТавто) — 1.23.14