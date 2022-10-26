LADA Sport ROSNEFT завоевала пять трофеев в Подмосковье

Соревнования прошли 21 и 22 августа на подмосковной трассе Moscow Raceway. Участие в них приняло рекордное количество пилотов — на старт вышли более 100 спортсменов. Команда LADA Sport ROSNEFT была представлена сразу в двух классах соревнований.
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После невероятно удачного казанского этапа серии СМП РСКГ машины гоночной команды LADA Sport ROSNEFT в Подмосковье были нагружены дополнительным весом. В классе «Туринг» гоночные LADA Vesta NG TCR были самыми тяжелыми в пелотоне — разница с машинами некоторых конкурентов составляла аж 80 килограммов. Поэтому пилоты иллюзий не питали и планировали взять максимум очков в данной ситуации. Михаил Митяев в квалификации показал третье время дня, но в гонке удержать позиции не смог, став пятым. Тем не менее этот результат стал лучшим для пилотов LADA Sport ROSNEFT в первый день соревнований. Зато во втором заезде смог подняться на подиум Кирилл Ладыгин: лидер команды уверенно принял старт, по ходу дистанции прошел пару соперников и завоевал бронзу второй гонки. Командная победа в воскресенье также осталась за пилотами LADA Sport ROSNEFT.
— Из-за того, что я был тяжелым, была идея сделать ставку на вторую гонку, — поделился Ладыгин. — Но понимая, что у нас темп неплохой для большого веса, можно было попытаться пробиться в тройку сильнейших. Что и смог сделать Михаил Митяев. Буквально доли секунды не хватило, чтобы попасть в число лидеров, плотность в квалификации была сумасшедшей. В середине не хотел быть, но там оказался в квалификации. В первой гонке был шестым, потерял позицию на старте, да и вообще доехали все примерно на тех позициях, с которых гонку и начинали. А вот во второй гонке было интересно. Я видел в зеркалах «замес» сзади, я понимал, что часть лидеров в нем отсеется. А дальше была командная работа. И Михаил Митяев хорошо сдерживал соперников, большая благодарность ему за то, что не пропустил никого.
В Санкт-Петербурге мы будем уже легкими, и сейчас там должна случиться обратная ситуация. С другой стороны, там будет новая для всех трасса. Казалось бы, знакомая, но с новым третьим сектором, который всем нам нужно будет изучить. Плюс длинные прямые, на которых машина будет разгоняться, как мне кажется, быстрее 240 км/ч.
Заезды в классе «Супер-Продакшн» запомнились выдающимися результатами, показанными на этапе Иваном Чубаровым. В первой гонке уик-энда он проиграл только обладателю поул-позиции Роману Голикову. В конце заезда молодой пилот LADA Sport ROSNEFT пытался выйти в лидеры, и пару раз ему это даже удавалось, но финишный флаг он все же увидел вторым. А вот в воскресенье Ивану удался фантастический старт. Уже к концу первого круга Чубаров возглавил пелотон, а далее предстояло лишь довести дело до победы. По итогам этапа он существенно пополнил свой запас очков, а LADA Sport ROSNEFT увеличила отрыв от соперников в командном зачете.
— Этап прошел для меня успешно, — рассказал Чубаров. — Сначала удалось показать отличное время в квалификации, я реально был доволен своим результатом. Да, не хватило немного до победы, но при этом я понимал, что еще лучше этот круг проехать бы не смог. В первой гонке все шло по плану, пытался атаковать Романа Голикова, в какие-то моменты лидировал, но на прямой пока мы ничего сделать с соперниками не можем. Спасибо техкомиссии за то, что что-то в этом плане меняется. На прошлом этапе разница в максимальной скорости была 20 км/ч, здесь 10, но все равно не в нашу пользу. Очень хочется верить в то, что к следующему этапу ситуацию исправят полностью и это позволит нам посоперничать. Во второй гонке очень сумбурным был первый круг, но очень скоро я вышел в лидеры. Оставалось только наращивать отрыв и просто доводить дело до конца.
Этот результат стал возможен благодаря поддержке нефтяной компании «Роснефть», которая с 2015 года является генеральным спонсором команды LADA Sport ROSNEFT. Благодаря сотрудничеству рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. С 2021 года команда LADA Sport ROSNEFT использует именно это спортивное моторное масло, которое позволяет в экстремальных условиях работы обеспечивать повышенную защиту двигателя и добиваться успехов на трассе. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны теперь всем автомобилистам — топливо Pulsar и масло Magnum Racing можно приобрести на АЗК «Роснефть».
Караван участников сезона-2022 Российской серии кольцевых гонок продолжает свое движение. Лучших пилотов страны ожидает следующий этап, который пройдет 10-11 сентября на ультрасовременном автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.