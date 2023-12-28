Россия теряет еще одного гонщика. Известный раллист ждет болгарской лицензии

Участник раллийного чемпионата мира Николай Грязин передумал выступать в нейтральном статусе.

Один из самых известных раллийных пилотов из России Николай Грязин находится в процессе получения болгарской гоночной лицензии. На протяжении трех сезонов 26-летний спортсмен выступал как россиянин в нейтральном статусе, но новый чемпионат мира по ралли в классе WRC-2 планирует начать 25 января под флагом Болгарии. Ничто не мешает Грязину сохранить паспорт РФ и в будущем в более благоприятных обстоятельствах вернуть себе лицензию РАФ. Однако на данный момент Николай очень близок к тому, чтобы пополнить список наших звезд автоспорта, которые не выдержали давления санкций.

Три года без флага

«Мы находимся на финальной стадии сбора документов для завершения процесса смены лицензии, — приводит портал Sportal.bg слова Пламена Иванова, главы Болгарской автомобильной федерации. — Последнее, что осталось, — это разрешение Российской автомобильной федерации на то, что Грязин может соревноваться с болгарской лицензией. Я полагаю, что все станет ясно через несколько дней. Крайний срок подачи заявок на ралли Монте-Карло — конец января, тогда начнется чемпионат мира по ралли 2024 года».

Фото Global Look Press

Ожидается, что штурман Грязина Константин Александров, скорее всего, будет выступать с латвийской лицензией. Экипаж поедет в команде Citroеn Sport в классе WRC-2. В этой второй по силе категории оба россиянина стартуют с 2019 года, стабильно попадая в топ-6. В прошлом году этот экипаж в немецкой команде Toksport на машине Skoda четырежды доезжал до подиума и стал четвертым в генеральной классификации. А в 2022-м на счету Грязина и Александрова была победа в итальянском Rally Sardegna. В общем, это одни из самых успешных российских раллистов на данный момент.

Возможности выступать под российским флагом Грязина и Александрова лишили еще три года назад, когда в январе 2021-го из-за антидопинговых санкций заставили заклеить на своей машине триколоры. «После первого или второго дня гонки нам пришло письмо от FIA вместе с ВАДА, где попросили налепить везде наклейки «neutral athlete», потому что мы русский экипаж, — рассказывал тогда Грязин. — А русские нынче в ЧС из-за прошлого кипиша на Олимпиаде с допингом. И в случае нашей победы гимна России не будет. Так что будем просить включать «Катюшу». Ну а весной 2022-го на санкции ВАДА наложилось решение FIA о запрете на российский флаг из-за СВО.

Фото Global Look Press

Готовы с флагом и гимном

В отличие от многих других федераций, FIA не вводила тотального бана и позволяла россиянам выступать под нейтральным флагом. Однако ради такой возможности требовалось подписание политической декларации, некоторые пункты которой шли вразрез с российскими законами. В результате многие наши гонщики вообще отказались от участия в международных стартах, некоторые подписали декларации лишь частично, а некоторые решили получить лицензию другой страны. К последнему пилотов и штурманов подталкивают инциденты вроде случившегося с Грязиным на ралли Финляндии-2022. Тогда спонсоры соревнований заявили, что выход на старт нейтральных россиян является «отвратительной ситуацией».

В 2022 году российский гонщик «Формулы-3» Александр Смоляр, выступавший под нейтральным флагом, не смог принять участие в «Гран-при Великобритании» из-за проблем с визой. А вот через год у Николая Бедрина, заявленного в той же серии по итальянской лицензии, вопросов с выступлением в Сильверстоуне уже не было. Из-за отказа подписывать декларацию FIA второй сезон подряд пропустят ралли-рейд «Дакар» российские грузовики КАМАЗ и белорусские МАЗ. «Мы вели переговоры и в начале, и в середине года. Подписав определенные бумаги, мы могли бы быть допущены, но это условие мы отвергли, — рассказал пилот МАЗа Сергей Вязович. — Кроме того, само предприятие МАЗ находится под санкциями. Выступать на его технике мы не сможем, а это для нас неприемлемо. Мы готовы вернуться на эту гонку тогда с флагом, гимном и со своей символикой на экипировке».

Фото Global Look Press

Тем не менее некоторые российские гонщики и штурманы решили продолжить карьеру с лицензией других стран. Среди них — Даниил Квят и Николай Бедрин (Италия), Роберт Шварцман (Израиль), Денис Кротов (Киргизия), Владислав Ломко (Франция). Впрочем, согласно новой стратегии FIA, это не избавляет их от необходимости подписания политической декларации, хотя в сезоне-2023 формулировки в ней намного мягче, чем были изначально. Что касается Николая Грязина, то он давно живет и тренируется в Европе, хотя не совсем понятно, почему его выбор пал именно на Болгарию. Карьера его старшего брата Василия Грязина, также бывшего раллийного гонщика, была частично связана с Латвией. А отец братьев Станислав Грязин — настоящая легенда российских раллийных гонок, он успешно выступал на европейских трассах в нулевых годах.