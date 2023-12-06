На ралли «Дакар» лишили флагов всех участников. Жест отчаяния или спасительная идея?

Не исключено, что это связано с угрозами безопасности участников.

Запрет российского флага на международных спортивных соревнованиях стал, увы, привычным. Но сейчас Международная автомобильная федерация (FIA) и Международная мотоциклетная федерация (FIM) пошли еще дальше. Они запретили участникам знаменитого ралли-марафона «Дакар», который пройдет в январе в Саудовской Аравии, нести на борту своих транспортных средств национальные флаги. Запрещены вообще любые наклейки, кроме обязательной маркировки с именами всех членов экипажа. Зачем же это сделано?

Россияне пропускают

46-й «Дакар» в истории состоится в Саудовской Аравии с 5 по 19 января 2024 года. Общая дистанция составит 7891 километр, причем больше половины (4727 км) придется на 12 спецучастков и пролог протяженностью 27 км. Старт ралли-марафона намечен в тысячелетнем городе Аль-Ула, финиш — в Янбу на побережье Красного моря. Единственный день отдыха придется на 13 января, когда гоночный караван будет в Эр-Рияде. При этом, хотя Саудовская Аравия примет эти престижные соревнования в пятый раз, около 60 процентов спецучастков будут проложены по новым дорогам и маршрутам.

Фото Global Look Press

Также организаторы изменили классификацию техники, переименовав, в частности, автомобильный зачет из T1 в Ultimate, а T5 в Truck. В общем, теперь запутаться будет сложнее. Но вот желающим понять национальную принадлежность пилотов проще точно не станет, скорее, наоборот. Поскольку на машинах и мотоциклах больше флагов никто не увидит. Хотя раньше по регламенту это было обязательно. Теперь же регламент решили скорректировать, причем без объяснения причин со стороны автомобильной и мотоциклетной федераций.

Хотя, само собой, вряд ли это сделано ради того, чтобы «нейтральные» российские спортсмены по всему миру чувствовали себя без флага менее обделенными. К тому же на «Дакаре» россиян мы почти со стопроцентной вероятностью не увидим. Как в 2023 году, для участия в ралли-марафоне от них требуют заполнения анкеты с осуждением спецоперации на Украине.

При том, что для участия в других международных автомобильных гонках формулировки «нейтральности» в 2023 году были куда менее жесткими. О пропуске ралли-марафона уже объявил и экс-чемпион в классе квадроциклов Сергей Карякин. Не поедет на «Дакар» команда «КАМАЗ-Мастер», где недавно на посту руководителя многократного чемпиона «Дакара» в классе грузовиков Владимира Чагина сменил другой многократный чемпион «Дакара» Эдуард Николаев.

Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев и Ильгиз Ахметзянов. Фото Global Look Press

Нет флагов — нет проблем?

В общем, запрет на флаги делается не ради россиян. Так что же все-таки побудило FIM и FOM к такому радикальному отказу демонстрации национальной принадлежности гонщиков? По неофициальной, но весьма правдоподобной версии, причиной стала напряженная ситуация в мире, а именно вооруженные межнациональные конфликты. По-видимому, катализатором для запрета на флаги стала ситуация на Ближнем Востоке в связи с войной Израиля и ХАМАС. Мир стал еще более поляризованным, причем не стоит забывать, что ралли-марафон пройдет в арабской стране. А формат таких гонок не позволяет установить максимальные стандарты безопасности и защиты участников. Поэтому и было решено обойтись без явной демонстрации национальной принадлежности спортсменов, кабы чего не вышло.

Подобное ноу-хау, с одной стороны, можно расценить как жест отчаяния, поскольку так проще избежать эксцессов. Но, с другой стороны, возможно, тотальный отказ от национальной символики может стать выходом для современного спорта. Ведь сейчас, когда политическая обстановка напряжена, а количество бойкотов и угроз бойкотов нарастают как снежный ком, функция спорта как «объединяющего людей» утрачивается. А выступая без флагов, представляя только себя, а не свои, порой конфликтующие государства, атлеты смогут хотя бы частично снизить градус противостояний и сосредоточиться непосредственно на соревнованиях. Так что, почему бы не распространить, пусть временно, опыт этой спасительной «безфлаговой» идеи и на другие виды спорта?