Тяжелое 11-дневное испытание бродами и песками. LADA NIVA Sport T2 покорила «Шелковый путь»

Экипаж Дмитрия Воронова и Кирилла Еникеева, выступающий за рулем LADA NIVA Sport T2, стал победителем международного ралли «Шелковый путь» в зачетной группе Open. Соревнования проходили с 5 по 15 июля по территории двух стран — России и Монголии. Участники марафона преодолели более 5200 километров дистанции, почти 3000 из которых пришлись на скоростные участки. Команда LADA Sport ROSNEFT была представлена в нем сразу двумя экипажами.

LADA NIVA Sport T2.

Подготовка к 14-му изданию ралли «Шелковый путь» началась еще задолго до начала соревнований. Используя опыт прошлого соревнования, инженеры применили в конструкции LADA NIVA Sport T2 несколько важных нововведений, которые должны были повысить скорость и надежность гоночных автомобилей. Главным из них стал переход на атмосферный двигатель 1.8EVO, применяемый на автомобилях LADA Vesta.

Уже накануне старта «Шелкового пути» было принято решение технически разделить оба экипажа команды LADA Sport ROSNEFT. Так, в автомобиле Дмитрия Воронова и Кирилла Еникеева появился двигатель, максимальная мощность которого составляла 150 л. с. Упор в нем был сделан на тяговитость с низких оборотов. Тогда как для выходца из кольцевых гонок Михаила Митяева и его напарника Егора Охотникова была подготовлена другая версия — на 180 л. с. Но доступна она была на более высоких оборотах. Кроме того, накануне старта команда решила заявить две близкие по конструкции машины в разные классы. Так, Митяев и Охотников появились в списках класса стандартных автомобилей Т2, тогда как Воронов и Еникеев — в зачетной группе Open, в которой разрешены неограниченные доработки.

LADA NIVA Sport T2.

В город старта ралли-марафона «Шелковый путь» команда LADA Sport ROSNEFT прибыла еще в начале июля. День тестов, день технических и административных проверок, и вот обе LADA NIVA Sport T2 выезжают к стартовой арке, которую организаторы установили на центральной площади города Томска. Отсюда и стартовал 11-дневный марафон. В рамках российской части команды побывали в Барнауле, Горно-Алтайске и селе Кош-Агач, расположенном недалеко от государственной границы. На монгольской территории караван участников останавливался в местечках Ховд, Алтай, Баянхонгор, Мандалгоби. И, наконец, финиш был организован на окраине столицы государства — Улан-Батора.

10 дней в пути позволили командам преодолеть сибирскую холмистую местность с полями и бродами, предгорье Алтайских гор, горные каменистые спецучастки самого Алтая. После прохождения через границу рельеф сменился на равнинный, но при этом располагался на высокогорье, что давало дополнительную нагрузку на двигатели автомобилей участников. Было немало извилистых каменистых быстрых до Нарожек и скоростных прямиков. И конечно, коварные пески пустыни Гоби, высоту дюн по рассказам пилотов можно сравнить с высотой 20-этажного дома. Гоночные LADA NIVA Sport T2 уверенно прошли испытания этими жесткими условиями. Экипаж Дмитрия Воронова и Кирилла Еникеева стал быстрейшим на четырех из 11 спецучастков, Михаил Митяев и Егор Охотников трижды возглавляли таблицу результатов. До финиша ралли «Шелковый путь» доехали только 25 экипажей, среди них оказались обе LADA NIVA команды LADA SportROSNEFT.

LADA NIVA Sport T2.

По итогам всей дистанции гонки экипаж Дмитрия Воронова и Кирилла Еникеева стал лучшим в зачетной категории Open. Ближайшего из конкурентов гоночная LADA NIVA Sport T2 объехала почти на три часа. Михаил Митяев, проведший вместе с Егором Охотниковым свой первый «Шелковый путь», завершил гонку в шаге от подиума в классе Т2. На третий год участия LADA Sport ROSNEFT в марафоне заветный «Белый тигр» — главный трофей гонки — наконец-то отправляется в Тольятти!

С 2015 года генеральным спонсором команды LADA Sport ROSNEFT является нефтяная компания «Роснефть». Благодаря этому сотрудничеству рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. С 2021 года команда LADA Sport ROSNEFT использует именно это спортивное моторное масло, которое позволяет в экстремальных условиях работы обеспечивать повышенную защиту двигателя и добиваться успехов на трассе. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны всем автомобилистам — топливо Pulsar и масло Magnum Racing можно приобрести на АЗК «Роснефть».

LADA NIVA Sport T2.

«В таких гонках, как «Шелковый путь», важно не торопиться, в начале гонки найти свой темп. Поэтому мы спокойно, без спешки начинали эти соревнования. Были в числе лидеров на спецучастках, но при этом старались не переходить грань риска. И это дало свои плоды — постепенно несколько наших соперников выбыли с дистанции гонки, а лидеры столкнулись с техническими сложностями, — рассказал победитель ралли «Шелковый путь» в зачетной группе Open Дмитрий Воронов. — Мы же ближе к финишу смогли нарастить скорость. И благодаря этому и, конечно, нашей командной работе с Мишей Митяевым и Егором Охотниковым наконец-то выиграли «Шелковый путь». Было сложно, но все получилось».

LADA NIVA Sport T2.

«Моей главной целью в первый год участия в «Шелковом пути» было добраться до финиша в Улан-Баторе. И нам выполнить эту задачу. Конечно, ни в чем подобном я раньше не участвовал. Тестовые короткие гонки, которые мы проехали накануне «Шелкового пути», невозможно сравнить с 11-дневным марафоном, — поделился впечатлениями пилот LADA Sport ROSNEFT Михаил Митяев. — Ежедневные ранние подъемы, по 600-700 километров в пути, невероятно сложные пески, которые и близко не стоят с теми, где мы ездили раньше. Здесь была важна не столько скорость, сколько точность и концентрация. Любая маленькая ошибка могла вывести тебя из гонки, что мы неоднократно наблюдали на всех спецучастках гонки. Я рад, что у нас фатальных ошибок не было. А особенная гордость за командную работу — когда было необходимо, мы останавливались на дистанции и помогали друг другу. Все получилось, и я с большой радостью возвращаюсь домой. Спасибо всем, кто нас поддерживал, нашему генеральному спонсору, нефтяной компании «Роснефть» и, конечно, всей команде, которая упорно работала для этого результата».