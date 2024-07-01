17-летний бадминтонист сборной Китая умер во время матча

Трагедия со смертельным исходом произошла во время крупного командного юниорского турнира по бадминтону в Индонезии. 17-летний игрок сборной Китая Чжан Чжицзе упал на корте без чувств во время матча с японцем Казумой Кавано. Врач турнира и медицинская бригада оказали юноше первую помощь и отправили на скорой помощи в больницу. Однако реанимационные мероприятия успехом не увенчались — спортсмен скончался.

«Выражаем самые искренние соболезнования родителям и семье игрока, — говорится в сообщении Китайской федерация бадминтона. — Мир бадминтона потерял выдающийся талант. Накануне соревнований игрок был здоров, и на данный момент местная больница еще не установила причину смерти».

Чжан Чжицзе вошел в состав юниорской сборной Китая в прошлом году и успел выиграть титул в одиночном разряде на престижном юношеском турнире Dutch Junior International в Харлеме (Нидерланды). В понедельник, 1 июля, во время командных соревнований, которые продолжаются в индонезийской Джокьякарте, была объявлена минута молчания, а китайская команда надела черные повязки в знак траура.