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Сегодня, 16:59

Тренер сборной России считает, что бадминтонистов лишили шансов отобраться на Олимпиаду

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова заявила, что решение совета Всемирной федерации бадминтона (BWF) продлить отстранение спортсменов из России от соревнований под эгидой организации лишило их возможности отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Совсем скоро начнется отбор на Олимпийские игры, квалификационный период будет длиться год. Чтобы отобраться в Париж, нам нужно сыграть минимум в десяти турнирах, причем они должны быть не ниже уровня World Tour Super 300. А чтобы иметь возможность играть в соревнованиях такого уровня, нужно иметь рейтинг, который сейчас нулевой из-за пропуска прошлого сезона, и если бы нас допустили, то пришлось бы начинать с самых небольших турниров. Фактически это решение стало отказом россиянам в отборе на Олимпийские игры в Париже. Если честно, то мы и не надеялись, что нас допустят. Дело в том, что европейские спортсмены сейчас не хотят играть с нами. Эта ситуация очень некомфортная для мирового бадминтона, поэтому международная федерация настроена как можно дольше не принимать решение о возвращении россиян на свои соревнования. Тем более что в руководстве самой BWF очень много представителей Европы», — приводит слова Майоровой ТАСС.

Всемирная федерация бадминтона в начале марта 2022 года объявила о запрете российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях, также были отменены все запланированные на 2022 год международные турниры в России и Белоруссии.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Источник: https://tass.ru/sport/17570353
Олимпиада
МОК
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