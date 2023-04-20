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В НФБР высказались о продлении отстранения спортсменов из России от международных соревнований

Виталий Косик
Корреспондент
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В Национальной федерации бадминтона России (НФБР) высказались о решении Всемирной федерации бадминтона (BWF) продлить отстранение спортсменов из России от международных соревнований.

«Мы полагаем, что эта позиция ряда стран, которая в какой-то мере оказалась удобна мировой федерации. Действительно, вставали сложные вопросы, например, по форме отбора на Олимпийские игры. Отбор рейтинговый, рейтинги у россиян после года простоя нулевые. Любое решение было не идеальным. Видимо, решили выбрать самое плохое, сопроводив его весьма сбивчивой позицией, смешивающей вместе недопустимость политизации спорта и отстранение россиян и белорусов только по политическим мотивам. Мы, безусловно, как и раньше поддерживаем позицию нашего Олимпийского комитета о недопустимости подобных действий и будем отстаивать линию «спорт вне политики», поскольку любая другая позиция нарушает все основополагающие принципы спорта и олимпизма», — заявили в НФБР.

Россия и Белоруссия не смогут принять участие в квалификации к Олимпиаде 2024 года в Париже.

Всемирная федерация бадминтона в начале марта 2022 года объявила о запрете российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях, также были отменены все запланированные на 2022 год международные турниры в России и Белоруссии.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

Олимпиада
МОК
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