Тренер ставил на матчи своего же подопечного. Звезда датского спорта шокирован предательством наставника

Со скандалом в бадминтоне теперь будут разбираться правоохранительные органы.

Один из лучших бадминтонистов мира Андерс Антонсен остался без тренера. Он уволил своего наставника Йоахима Перссона, узнав о том, что последний делает ставки на матчи ученика. Андерс поймал Йоахима с поличным и сразу же прекратил с ним сотрудничество.

Перссона теперь ждут серьезные неприятности. Учитывая, что ранее Йоахима уже подозревали в участии в подобных схемах, вполне вероятно, что одним только отстранением от спорта история не ограничится. Действия специалиста уголовно наказуемы, другое дело, что реальных примеров, когда подобные дела доводили до конца, практически нет. Что и подводит все новых и новых любителей быстрого заработка к желанию рискнуть свободой, карьерой и репутацией.

Уличил своего тренера в криминале

Несмотря на неудачную Олимпиаду, датский бадминтонист Андерс Антонсен проводит выдающийся сезон. За полгода он поднялся до второй позиции мирового рейтинга, взяв четыре титула в шести финалах только с января 2024 года. А если учитывать, что в 2022 году Антонсен и вовсе ненадолго завершал карьеру, текущие успехи 27-летнего Андерса выглядят чудом. Причем у этого чуда есть автор — тренер Йоахим Перссон. Шведский специалист смог вытащить за волосы датчанина из выкопанной им самим ямы и сделать одним из лучших игроков в мире. Тем удивительнее читать сейчас новости о разрыве Перссона с Антонсеном. С другой стороны, указанная Андерсом причина для прекращения сотрудничества, кажется, не имела других путей для решения конфликта. В минувшую субботу Андерс случайно узнал, что Перссон делал ставки на его матчи во время Открытого чемпионата Японии.

Прямых доказательств того, что Йоахим как-то влиял напрямую на игры своего подопечного с учетом выбранного пари, нет, однако самого факта уже было достаточно для Андерса, чтобы тут же прекратить с Перссоном любые контакты. Игрок сразу же сообщил о произошедшем в международную федерацию бадминтона, а также поделился информацией с подписчиками в соцсетях.

«На днях я волей случая стал свидетелем того, как мой тренер делает ставки на мои матчи. Я понимаю серьезность подобного нарушения целостности спорта, поэтому не имею права продолжать работу с таким специалистом. Кроме того, я тут же сообщил о ситуации с Перссоном в BWF», — написал Антонсен. Важно отметить, что при попытке оставить инцидент непубличным Андерс рисковал попасть под санкции со стороны международных спортивных структур следом за своим тренером.

Андерс Антонсен. Фото Global Look Press

Перссон уже получал дисквалификацию за договорные матчи

К чести датчанина, даже после такого скандала он не отрицает роль Перссона в своих успехах. Андерс говорит, что ценит два года совместной работы, за которые они сблизились и как профессионалы, и как люди. «Этот человек был бесконечно важен для меня. Мы вместе путешествовали по миру. Мы вместе вели сумасшедшие битвы на корте, добились потрясающих результатов и одержали множество побед на турнирах. Я всегда буду благодарен за то время, которое мы провели вместе. Поэтому, очевидно, я абсолютно опустошен и мне тошно от того, что так заканчивается наш путь», — продолжил бадминтонист. Теперь ему придется экстренно искать нового тренера в разгар сезона. А главное — научиться жить без наставника, который и вывел среднего игрока, потерявшего интерес к спорту, на уровень мировой звезды бадминтона.

Мы можем только догадываться, чем руководствовался Андерс, принимая решение о разрыве с Перссоном, — личной неприязнью к подобного рода обманам или же страхом следом за Йоахимом лишиться любимого дела. На словах Антонсен утверждает, что ничего не знал об интересе своего тренера к ставкам на игры с его участием, как и в принципе об увлечении Перссона азартными историями. Только вот очень странно, что, начиная работать со шведом в 2022-м, Андерс не слышал про историю из 2019 года. Тогда 41-летнего тренера отстранили на полтора года в связи со скандалом с договорными играми. Перссон называл тогда наказание нелепым и отвергал любые обвинения в свой адрес. С другой стороны, объяснить свой несопоставимый с официальной зарплатой доход Йоахим также не мог.

Йоахим Перссон в 2008 году. Фото Getty Images

Реальной ответственности за ставки спортсменам удается избегать

Без строгой дисквалификации явно не обойдется и сейчас. Как сообщают в СМИ, в BWF осведомлены о произошедшем и знакомы с обвинениями Антонсена. Сейчас организация составляет официальный ответ об инциденте. Поскольку сам вопрос находится в ведении не Всемирного союза бадминтонистов, а структуры по борьбе с негативными проявлениями в спорте BWF Integrity Unit, в соответствии со стандартными процедурами BWF рассчитывать на быстрый судебный итог не стоит. Все это время под ударом (как минимум медийным) будет оставаться и Антонсен, которому придется давать показания против бывшего тренера и доказывать собственную невиновность. Ведь в Дании, как и в России, ставки на соревнования, в который участвует (прямо или косвенно) сам спортсмен или тренер, — уголовное преступление. Наверняка после того, как Перссон стал фигурантом такого дела второй раз за пять лет, им заинтересуется и финансовая прокуратура.

Здесь будет любопытно посмотреть на то, как сложится будущее шведского тренера. Ведь реальных историй, когда за ставки в спорте следовала уголовная ответственность, практически нет. Чаще всего удается откупиться спортивными санкциями. Большой скандал, к примеру, разгорелся в итальянском футболе накануне Евро-2024. Среди его участников был Сандро Тонали. Полузащитник «Ньюкасла» получил дисквалификацию на 10 месяцев и пропустил главный за два года турнир своей сборной. Английский футболист «Брентфорда» Айван Тоуни и вовсе делал ставки на свою собственную команду в течение пяти лет. И получил за это восемь месяцев отстранения. Сторона обвинения доказала, что Тоуни намеренно получал желтые карточки ради финансовой выгоды. Но даже после этого Айван тюремную робу не надел. Шансы в таких обстоятельствах на радикальное наказание Перссона минимальны.