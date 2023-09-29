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Сегодня, 17:48

5-кратный чемпион мира по хоккею с мячом Бочков умер в возрасте 76 лет

Руслан Минаев
Валерий Бочков.
Фото ФХМР
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Пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Валерий Бочков умер в возрасте 76 лет.

«Сегодня, 29 сентября, на 77-м году ушел из жизни пятикратный чемпион мира и заслуженный тренер России — заслуженный мастер спорта Валерий Бочков.

Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Анатольевича», — сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.

Бочков являлся воспитанником краснотурьинского хоккея. За карьеру он пять раз становился чемпионом мира и дважды — чемпионом СССР.

Также Бочков 15 раз входил в список 22 лучших игроков сезона в чемпионате СССР и два раза становился лучшим нападающим сезона — в 1974-м и 1977-м.

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