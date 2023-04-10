Александр Тюкавин отреагировал на низкую посещаемость матчей чемпионата мира по хоккею с мячом

Восьмикратный чемпион мира по бенди Александр Тюкавин отреагировал на низкую посещаемость матчей чемпионата мира по хоккею с мячом и рассказал, как влияет отсутствие международных стартов на желание подростков заниматься спортом.

«По посещаемости видно, какой интерес к этому виду спорта без россиян. В нынешних условиях, когда спорт неразделим от политики, вряд ли что-то можно сделать. Отсутствие международных стартов сильно влияет на мотивацию ребят. И речь не только о бенди. Ребята не идут в спорт, потому что перспектив не видно. Когда все закончится, никто не знает. И смысл идти заниматься спортом и гробить свою жизнь, когда можно найти другую сферу деятельности? И тут я с ними согласен. Могут ли повлиять большие призовые на внутренних соревнованиях на желание идти в спорт? У нас есть футбол, хоккей, туда идут. Какие еще денежные виды спорта? Но точно ни бенди. Многое зависит еще и от региона. Возьмите Москву и, допустим, Архангельск. В Архангельске бенди номер один. Конечно, все идут в бенди, а куда еще идти? А в Москве есть выбор, и тут им, конечно, проще. Где есть крытые катки, там идут дети. Причем идет много, я знаю. А где нет крытых катков, и этот вид спорта не развит, то тяжело как-то привлечь», — приводит слова Тюкавина Metaratings.ru.

В финале чемпионата мира по хоккею с мячом, который состоялся 2 апреля в шведском Обю, встречались сборные Швеции и Финляндии. Встреча закончилась в пользу шведской команды со счетом 3:1. Матч посетили 1946 болельщиков. На игре группового этапа между Финляндией и Казахстаном присутствовали всего 25 зрителей.