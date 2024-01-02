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Сегодня, 22:07

Анциферов надеется сыграть на чемпионате мира по хоккею с мячом

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник сборной России по хоккею с мячом Максим Анциферов высказался об отсутствии международных турниров с участием национальной команды.

«Конечно, мы все ждем, когда откроются международные соревнования. Мы не теряем формы, готовимся к ним, чтобы в любой момент быть готовыми, когда появится такая возможность. Мы недавно сыграли со сборной Казахстана, уверенно выиграли, поэтому я считаю, что мы хорошо выступим, если вернемся на международную арену», — приводит слова Анциферова ТАСС.

Также он рассказал, что надеется сыграть на чемпионате мира.

«Спорт нельзя мешать с политикой. Мне обидно, что чемпионаты мира не проводят, но я не теряю мечты сыграть на турнире. У нас в чемпионате выступают игроки из Финляндии и Швеции, и нет никаких проблем, мы хорошо друг к другу относимся. Мы как раз не мешаем политику со спортом, для нас это в первую очередь спортсмены, с которыми мы делаем общее дело», — добавил хоккеист.

В декабре 2022 года Международная федерация хоккея с мячом (FIB) отстранила сборную России от ЧМ-2023, который прошел в Швеции. Изначально турнир планировали провести в Кемерове.

17 ноября 2023 года пресс-служба FIB сообщила об отмене мужского и женского чемпионатов мира. Турниры должны были пройти в 2024 году в Норвегии.

Сборная СССР/России — 26-кратный чемпион мира по хоккею с мячом.

Источник: ТАСС
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