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Хоккей с мячом

Допинг

Сегодня, 11:20

Чемпион мира по хоккею с мячом Миргазов дисквалифицирован на 2,5 года за допинг

Сергей Ярошенко
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Игрок сборной России по хоккею с мячом Алмаз Миргазов дисквалифицирован Международной федерацией бенди (FIB) на 2,5 года за употребление запрещенного вещества остарин, сообщает ТАСС.

Спортсмен дисквалифицирован на срок с 21 сентября 2023 года по 20 марта 2026 года.

32-летний Миргазов является чемпионом мира 2016, 2018 и 2019 годов в составе национальной сборной. В клубной карьере он является трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка мира. Он выступал за московское «Динамо»,"Енисей», «Зоркий», «Родину» и «Саяны».

Источник: ТАСС
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