«Динамо» победило «Енисей» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Сегодня, 16:02
«Динамо» 28 января победило «Енисей» в матче чемпионата России по хоккею с мячом со счетом 6:3.
Бенди
Суперлига
Первый этап
Старт (Нижегородская область) — Кузбасс (Кемерово) — 3:5 (1:0)
28 января.
Волга (Ульяновск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 5:3 (3:0)
28 января.
Водник (Архангельск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 0:1 (0:1)
28 января.
Мурман (Мурманск) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 8:3 (4:2)
28 января.
Ак Барс-Динамо (Казань) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 7:3 (5:1)
28 января.
Динамо (Москва) — Енисей (Красноярск) — 6:3 (4:1)
28 января.
Родина (Киров) — Кировец (Уфа) — 4:5 (2:1)
28 января.