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Сегодня, 16:02

«Динамо» победило «Енисей» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Иван Шитик
Корреспондент
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«Динамо» 28 января победило «Енисей» в матче чемпионата России по хоккею с мячом со счетом 6:3.

Бенди

Суперлига

Первый этап

Старт (Нижегородская область) — Кузбасс (Кемерово) — 3:5 (1:0)

28 января.

Волга (Ульяновск) — Сибсельмаш (Новосибирск) — 5:3 (3:0)

28 января.

Водник (Архангельск) — СКА-Нефтяник (Хабаровск) — 0:1 (0:1)

28 января.

Мурман (Мурманск) — Байкал-Энергия (Иркутск) — 8:3 (4:2)

28 января.

Ак Барс-Динамо (Казань) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 7:3 (5:1)

28 января.

Динамо (Москва) — Енисей (Красноярск) — 6:3 (4:1)

28 января.

Родина (Киров) — Кировец (Уфа) — 4:5 (2:1)

28 января.

Источник: https://www.sport-express.ru/bandy/L/russia/2022-2023/
ХК Динамо (Москва, хоккей с мячом)
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