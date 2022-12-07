«Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» в матче суперлиги по хоккею с мячом

Сегодня, 17:27
Московское «Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» (5:5) в матче российской суперлиги по хоккею с мячом.
Московский клуб не смог выиграть восьмой матч подряд в чемпионате России.
Бенди
Суперлига
Первый этап
СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Мурман (Мурманск) — 9:3 (5:2)
7 декабря.
Байкал-Энергия (Иркутск) — Водник (Архангельск) — 5:5 (3:2)
7 декабря.
Енисей (Красноярск) — Динамо (Москва) — 5:5 (2:2)
7 декабря.
Уральский Трубник (Первоуральск) — Ак Барс-Динамо (Казань) — 4:3 (2:2)
7 декабря.
Сибсельмаш (Новосибирск) — Волга (Ульяновск) — 5:7 (2:5)
7 декабря.