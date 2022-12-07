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Хоккей с мячом

Сегодня, 17:27

«Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» в матче суперлиги по хоккею с мячом

Иван Шитик
Корреспондент
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Московское «Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» (5:5) в матче российской суперлиги по хоккею с мячом.

Московский клуб не смог выиграть восьмой матч подряд в чемпионате России.

Бенди

Суперлига

Первый этап

СКА-Нефтяник (Хабаровск) — Мурман (Мурманск) — 9:3 (5:2)

7 декабря.

Байкал-Энергия (Иркутск) — Водник (Архангельск) — 5:5 (3:2)

7 декабря.

Енисей (Красноярск) — Динамо (Москва) — 5:5 (2:2)

7 декабря.

Уральский Трубник (Первоуральск) — Ак Барс-Динамо (Казань) — 4:3 (2:2)

7 декабря.

Сибсельмаш (Новосибирск) — Волга (Ульяновск) — 5:7 (2:5)

7 декабря.

ХК Динамо (Москва, хоккей с мячом)
ХК Енисей
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«Волга» победила «Енисей» в матче чемпионата России по хоккею с мячом