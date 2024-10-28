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Хоккей с мячом

Сегодня, 20:05

«Енисей» в новом сезоне ставит задачу показать атакующий хоккей с мячом, как в 1980-х

Алина Савинова
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Главный тренер «Енисея» Виталий Ануфриенко назвал главную задачу красноярской команды в новом сезоне чемпионата России по хоккею с мячом, который стартует 6 ноября.

«Главная задача тренера — чтобы команда показывала хорошую игру. Мое мнение (я сам был нападающим) — играть в атакующий хоккей, я все буду делать, чтобы ребята играли в такой хоккей. Всем игрокам я поставил задачу показать ту игру, которая была у «Енисея» в 1980-х и 2000-х годах, когда действительно играли в хороший, быстрый хоккей, который нравился болельщикам», — цитирует Ануфриенко ТАСС.

«Енисей» 11 раз становился чемпионом СССР, 5 раз — чемпионом России. В сезоне-2023/24 клуб занял седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата, а в плей-офф выбыл из борьбы в четвертьфинале.

Источник: ТАСС

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