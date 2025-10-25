Видео
25 октября, 11:05

ФХМР и руководство Архангельской области обсудят будущее «Водника»

Анастасия Пилипенко

Директор федерации по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус сообщил, что федерация хоккея с мячом России (ФХМР) обсудит вопрос об участии архангельского «Водника» в чемпионате России с властями региона на следующей неделе.

Чемпионат стартует 12 ноября, в нем примут участие 12 команд.

«На следующей неделе состоится встреча руководителей федерации хоккея с мячом, а также региона с руководством клуба и Министерством спорта Архангельской области, на которой решится вопрос по выступлению «Водника» в чемпионате страны», — цитирует Мяуса ТАСС.

Ранее портал Sports.ru сообщил о задержках зарплаты в «Воднике». У клуба нет средств, чтобы выплатить игрокам, тренерам и обслуживающему персоналу долги с сентября по декабрь.

«Водник» является девятикратным чемпионом России и обладателем Кубка мира и Кубка европейских чемпионов.

Источник: ТАСС
1

  • Valekka

    "Водник" для Региона всегда был авангардом спорта! Чего тут обсуждать? Сколько мальчишек собираетесь без надежд оставить,сколько болельщиков отлучить от спорта?!

    25.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    ХК Водник
    Сергей Мяус
