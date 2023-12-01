«Кузбасс» обыграл «Старт» и сохранил лидерство в чемпионате России по хоккею с мячом

«Кузбасс» дома одержал крупную победу над «Стартом» в матче чемпионата России по хоккею с мячом — 12:3.

У кемеровской команды отличились Владислав Тарасов, забивший 5 мячей, Роман Дарковский, оформивший дубль, а также Вадим Чернов, Александр Егорычев, Никита Иванов, Дмитрий Макаров и Симон Янссон. За клуб из Нижегородской области голы забили Дмитрий Баранов, Вячеслав Вдовенко и Никита Кочетов.

«Кузбасс» набрал 24 очка за 8 матчей и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. У «Старта» 10 очков после 9 игр и 8-я строчка.

В другом матче дня «Водник» победил «Сибсельмаш» (9:6), «Енисей» обыграл «Волгу» (12:2), а «Динамо» оказалось сильнее «Саян» (14:3).