«Кузбасс» победил «Водник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

«Кузбасс» 21 февраля победил «Водник» в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Команда из Кемерово на своем льду одержала победу со счетом 4:1.

«Кузбасс» набрал 66 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице. «Водник» занимает третью строчку, имея в активе 59 очков.

Бенди

Суперлига

Первый этап

Енисей (Красноярск) — Старт (Нижегородская область) — 11:3 (2:0)

21 февраля.

Волга (Ульяновск) — Уральский Трубник (Первоуральск) — 7:6 (2:3)

21 февраля.

Кузбасс (Кемерово) — Водник (Архангельск) — 4:1 (3:1)

21 февраля.

Сибсельмаш (Новосибирск) — Мурман (Мурманск) — 5:4 (3:0)

21 февраля.

Кировец (Уфа) — Ак Барс-Динамо (Казань) — 4:4 (2:2)

21 февраля.

Родина (Киров) — Динамо (Москва) — 2:8 (0:5)

21 февраля.