Ломанов — о снижении аудитории на ЧМ по хоккею с мячом: «Россиян нет, и интерес падает»

Десятикратный чемпион мира по бенди Сергей Ломанов высказался о низкой посещаемости финала чемпионата мира по хоккею с мячом.

«Так происходит в любом виде спорта. Россиян нет, и интерес пропадает. Об этом говорят сами иностранцы. У меня там много русских ребят, которые играли, и кто-то остался там. И шведы, и финны, говорят, что стало вообще не интересно. Стал другой вид спорта», — цитирует Ломанова Metaratings.ru.