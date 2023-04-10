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Сегодня, 15:47

Ломанов — о снижении аудитории на ЧМ по хоккею с мячом: «Россиян нет, и интерес падает»

Алина Савинова
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Десятикратный чемпион мира по бенди Сергей Ломанов высказался о низкой посещаемости финала чемпионата мира по хоккею с мячом.

«Так происходит в любом виде спорта. Россиян нет, и интерес пропадает. Об этом говорят сами иностранцы. У меня там много русских ребят, которые играли, и кто-то остался там. И шведы, и финны, говорят, что стало вообще не интересно. Стал другой вид спорта», — цитирует Ломанова Metaratings.ru.

В финале чемпионата мира по хоккею с мячом, который прошел 2 апреля в Обю, сборная Швеции одержала победу над командой Финляндии (3:1). Игру посетили 1946 болельщиков.

Источник: https://metaratings.ru/news/lomanov-o-snizhenii-auditorii-na-chm-po-bendi-rossiyan-net-i-interes-padaet-242192/
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