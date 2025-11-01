Нападающий «Водника» Насекин заявил об отсутствии задолженностей по зарплате перед командой

Нападающий «Водника» Илья Насекин в разговоре с «СЭ» высказался о финансовых проблемах клуба.

«На данный момент вопрос по заработной плате урегулирован, экипировка закупается. С командой все хорошо, все продолжают играть за «Водник». Коллектив на протяжении многих лет тут очень хороший. Не зря люди, которые какое-то время играли за клуб говорят, что такой коллектив как в Архангельске есть далеко не везде», — сказал Насекин «СЭ».

Ранее стало известно, что в «Воднике» были задержки по зарплате игрокам, тренерам и обслуживающему персоналу. При этом у клуба не было средств, чтобы выплатить зарплату с сентября по декабрь в полном объеме.

Суперлига по хоккею с мячом стартует 12 ноября. «Водник» является девятикратным чемпионом России.