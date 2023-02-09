Сергей Мяус: «Канарейкин был классическим игроком русского хоккея: быстрым, толковым, острым нападающим»

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус отреагировал на новость о смерти шестикратного чемпиона мира Георгия Канарейкина.

«Георгий Канарейкин — это классический игрок русского хоккея: быстрый, толковый, острый нападающий, которых, к сожалению, сейчас практически нет. Он бежал по правой бровке, получал пас от своего партнера Валерия Маслова и забивал в уго.

Настолько добродушный, скромный, порядочный человек. Когда в последнее время приходил в «Крылатское» на хоккей, Георгий Васильевич, несмотря на то что заслуженнее меня гораздо, подходил ко мне, здоровался добродушно и предлагал мне сушечку или конфетку. У него постоянно при себе были сладости. Светлой ему памяти», — приводит ТАСС слова Мяуса.

Сегодня, 9 февраля, стало известно о том, что Канарейкин скончался на 73 году жизни. В составе «Динамо» он семь раз становился чемпионом СССР, трижды — обладателем Кубка европейских чемпионов. Также уроженец Череповца является шестикратным чемпионом мира.