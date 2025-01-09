Скончался четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Хардин

Ушел из жизни советский хоккеист с мячом Валентин Хардин, сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

Четырехкратный чемпион мира умер 7 января в возрасте 86 лет.

«Печальное известие пришло из Екатеринбурга — на 87-м году жизни скончался четырехкратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта СССР. Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Федоровича», — говорится в заявлении федерации.

Хардин выступал за кировскую «Родину», свердловские «Уралхиммаш» и СКА. Он является четырехкратным чемпионом СССР (1960, 1962, 1966, 1971, 1974), а также обладателем Кубка европейских чемпионов (1975).

После завершения игровой карьеры Хардин работал тренером и судьей.