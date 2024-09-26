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Хоккей с мячом

Сегодня, 12:25

Скрынник переизбран на пост главы Федерации хоккея с мячом

Алина Савинова
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Борис Скрынник переизбран на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), сообщает пресс-служба организации.

Кандидатура 76-летнего спортивного деятеля была утверждена единогласным решением участников отчетно-выборной конференции ФХМР, которая прошла 26 сентября в Москве.

Скрынник возглавляет Федерацию хоккея с мячом России с 2009 года. С 2006-го он также был президентом Международной федерации бенди, однако покинул эту должность в октябре 2022-го.

Скрынник в то же время является членом президиума и сопредседателем Совета по национальным видам спорта Всемирного русского народного собора.

Борис Скрынник

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