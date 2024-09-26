Скрынник переизбран на пост главы Федерации хоккея с мячом

Борис Скрынник переизбран на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), сообщает пресс-служба организации.

Кандидатура 76-летнего спортивного деятеля была утверждена единогласным решением участников отчетно-выборной конференции ФХМР, которая прошла 26 сентября в Москве.

Скрынник возглавляет Федерацию хоккея с мячом России с 2009 года. С 2006-го он также был президентом Международной федерации бенди, однако покинул эту должность в октябре 2022-го.

Скрынник в то же время является членом президиума и сопредседателем Совета по национальным видам спорта Всемирного русского народного собора.