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Хоккей с мячом

Сегодня, 11:55

Скрынник рассказал, что шведы по-прежнему препятствуют возвращению россиян на турниры FIB

Алина Савинова
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Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник заявил, что представители Швеции всячески стараются тормозить процесс возвращения россиян на международные турниры.

«Мы по-прежнему участвуем в процессе, участвуем во всех совещаниях. Конфронтацией с международной федерацией мы не занимаемся, смысла в этом нет. Но как всегда, те же шведы пытаются вставить нам палки в колеса в процессе общения. Я думаю, международная федерация ждет не то чтобы отмашки от МОК, а от всей русофобской банды, которая регламентирует все. А там поставили федерации определенные задачи по нашему недопуску», — приводит ТАСС слова Скрынника.

В апреле вице-президент и генеральный секретарь Международной федерации хоккея с мячом (FIB) Атила Адамфи заявил, что организация намерена придерживаться рекомендаций МОК, касающихся неучастия российских и белорусских спортсменов в командных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Борис Скрынник

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