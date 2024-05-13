Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Новости
Суперлига
Кубок России
Чемпионат мира
Кубок мира
Кубок чемпионов
Главная
Хоккей с мячом

Сегодня, 12:16

Скрынник сообщил, что его возвращение в руководство Международной федерации хоккея с мячом невозможно

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник сообщил, что большинство национальных федераций хочет, чтобы он вернулся в руководство Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

Выборный конгресс FIB, на котором будет в том числе избираться глава организации, пройдет 8 июня в Стокгольме.

«Идет внутреннее обсуждение. Есть желание большинства федераций, чтобы я вернулся, но на данный момент это невозможно. Тогда меня не сняли — все просто просили меня приостановить свою деятельность на посту президента. В случае моего возражения на мое место пришел бы русофоб, и посоветовавшись с близкими друзьями в международной федерации, я сделал заявление, что ухожу и что должен быть временный президент», — цитирует Скрынника ТАСС.

Скрынник занимал пост президента FIB до конца октября 2022 года, его сменил норвежец Стейн Педерсен.

Источник: https://tass.ru/sport/20777813
Хоккей
Борис Скрынник
0
Читайте также
«Пари НН» может напрямую отправиться в первую лигу, а «Сочи» спастись
Россия получила 6 олимпийских лицензий в гребле и борьбе
Чернышенко рассказал о внедрении новой модели высшего образования в РФ
8 очков от игроков КХЛ, подвиги «дедушки» и напоминание про запрещенный флаг РФ. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 12 мая
Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде выросло до семи
В офисе генсека ООН прокомментировали атаку на жилой дом в Белгороде
Популярное видео
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Вратарь Федотов отстранен от международных матчей на 3 года
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

В МОК ответили FIB, что ждать изменений рекомендаций по допуску российских спортсменов не стоит