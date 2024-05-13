Скрынник сообщил, что его возвращение в руководство Международной федерации хоккея с мячом невозможно

Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник сообщил, что большинство национальных федераций хочет, чтобы он вернулся в руководство Международной федерации хоккея с мячом (FIB).

Выборный конгресс FIB, на котором будет в том числе избираться глава организации, пройдет 8 июня в Стокгольме.

«Идет внутреннее обсуждение. Есть желание большинства федераций, чтобы я вернулся, но на данный момент это невозможно. Тогда меня не сняли — все просто просили меня приостановить свою деятельность на посту президента. В случае моего возражения на мое место пришел бы русофоб, и посоветовавшись с близкими друзьями в международной федерации, я сделал заявление, что ухожу и что должен быть временный президент», — цитирует Скрынника ТАСС.

Скрынник занимал пост президента FIB до конца октября 2022 года, его сменил норвежец Стейн Педерсен.