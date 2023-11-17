Журова — об отмене ЧМ по хоккею с мячом: «Разваливается целый вид спорта из-за того, что они вычеркнули Россию»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» отмену чемпионата мира по хоккею с мячом в 2024 году.

Турнир должен был пройти в Норвегии. О причинах отказа от проведения соревнований не сообщается.

«Во-первых, думаю, что просто права на показ соревнования плохо продаются без россиян. Наверняка, в основном мы приобретали эти права. А сейчас какой смысл нам покупать, если нас нет? Во-вторых, этот вид спорта называется бенди, но называют его русский хоккей. Видимо, они считают, что проводить в Норвегии и в Швеции чемпионат мира по русскому хоккею с политической точки зрения неправильно. Наверное, спонсоры отказались помогать», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Журова считает, что норвежцы не могут провести чемпионат мира по финансовым причинам.

«Если бы раньше это случилось, то международная федерация передала права на проведение соревнований России. Понятно, что мы бы прекрасно провели этот чемпионат мира, потому что у нас любой город, который развивает хоккей с мячом, готов его принять. Видите, как разваливается целый вид спорта с огромной историей на ровном месте только из-за того, что они из этой схемы вычеркнули Россию», — добавила Журова.

В декабре 2022 года FIB отстранила сборную России от ЧМ-2023, который прошел в Швеции. Изначально турнир планировали провести в Кемерове.

Сборная России по хоккею с мячом не встречалась с другими командами 1394 дня. Последний раз россияне играли в Лаппеэнранте со сборной Финляндии — 26 января 2020 года.