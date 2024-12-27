Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Новости
Суперлига
Кубок России
Чемпионат мира
Кубок мира
Кубок чемпионов
Главная
Хоккей с мячом

Сегодня, 12:26

Трехкратный чемпион мира по бенди Шамсутов в 51 год перешел в шведский «Тьюст Бенди»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Трехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Ринат Шамсутов в возрасте 51 года перешел в шведский «Тьюст Бенди», сообщает пресс-служба клуба. Контракт рассчитан на ближайшие матчи.

«51-летний игрок, который описывает себя как «29+», по-прежнему находится в очень хорошей форме, а его игровой интеллект и видение игры почти не знают себе равных. Мы надеемся извлечь пользу из его знаний, как на льду, так и вне его», — говорится в заявлении «Тьюст Бенди».

Шамсутов становился чемпионом мира в составе сборной России в 2001, 2006 и 2008 годах. Последние сезоны он выступал за шведский «Реттвик».

Ринат Шамсутов
Читайте также
Пентагон отказался комментировать поражение F-16 в Запорожской области
«Динамо» ждет Захаряна. Трансферные слухи РПЛ за 26 декабря
Нарколог назвала наименее опасный алкогольный напиток
Евгений Кузнецов получил травму в матче КХЛ с ЦСКА
Месси и Роналду с семьями, Овечкин за «Гарри Поттером», Бушар в казино на католическое Рождество
Американца осудили за сбор данных для системы генетического скрининга россиян
Сегодня
Вчера
Неделя